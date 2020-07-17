Лэмпард не считает, что у "Челси" есть преимущество перед МЮ в плане отдыха
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не воспринимает лишние 48 часов на отдых перед полуфиналом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" как преимущество своей команды.
На текущей неделе Оле Гуннар Сульшер, коллега Лэмпарда из "Юнайтед", пожаловался на несправедливость.
Сульшер указывал на то, что команды подходят в неравных условиях к воскресному матчу на "Уэмбли", однако Лэмпард так совершенно не считает.
"Мы играли в прошлую субботу и во вторник на этой неделе, они играли в понедельник и четверг, поэтому выходит, что обе команды сыграли по два матча за последнюю неделю".
"Сейчас такой период, когда мы играем очень часто, и ты должен работать соответствующим образом с командой. Здесь нет смысла рассуждать, преимущество это или нет".
"Иногда это даже может пойти тебе на пользу, когда ты играешь регулярно и в результате обретаешь ритм, поэтому лично я не рассматриваю это как преимущество", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
17.07.2020 19:00
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Последние комментарии:
Нос выше, пёс
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да хоть 5 дней подряд играли, перед конкретным матчей у тебя лишние 2 дня отдыха. лучше бы промолчал лампард и не позорился.
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Но тут очевидно Лэмпард унизил легенду манков
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Играл он чуть лучше, чем математику считает
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Вот так вот, оказывается, у манков ещё и преимущество из-за этих лишних двух суток. Зря Лэмпс несёт подобную чушь, просто промолчал бы.
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математика по пенсовски)) нет слов
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Сульшер чушь несет несусветную. Также у МЮ больше шансов, ибо:
а) Не ясно, будет ли играть Пулишич
б) ЦЗ у пенсов могут выйти Кристенсен, Рюдигер и Зума, которые ошибаются каждый матч
в) в атаке стареющий Жиру и медленно принимающий решения Виллиан
з) не будет Канте
й) в центре выйдет обрезающийся Жоржиньо
Если Мю не обыграет такой разобранный Челси, то это позор будет для Сульшера. Такой Челси можно обыгрывать
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У челси будет настолько долгий отдых, что за это время у маунта полностью поломается голос.
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бля, Фрэнк, на кой хер ты ввязываешься в это? пусть он ноет
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