Лэмпард не считает, что у "Челси" есть преимущество перед МЮ в плане отдыха

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не воспринимает лишние 48 часов на отдых перед полуфиналом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" как преимущество своей команды.

На текущей неделе Оле Гуннар Сульшер, коллега Лэмпарда из "Юнайтед", пожаловался на несправедливость.



Сульшер указывал на то, что команды подходят в неравных условиях к воскресному матчу на "Уэмбли", однако Лэмпард так совершенно не считает.



"Мы играли в прошлую субботу и во вторник на этой неделе, они играли в понедельник и четверг, поэтому выходит, что обе команды сыграли по два матча за последнюю неделю".



"Сейчас такой период, когда мы играем очень часто, и ты должен работать соответствующим образом с командой. Здесь нет смысла рассуждать, преимущество это или нет".



"Иногда это даже может пойти тебе на пользу, когда ты играешь регулярно и в результате обретаешь ритм, поэтому лично я не рассматриваю это как преимущество", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.