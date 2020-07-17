Лэмпард не считает, что у "Челси" есть преимущество перед МЮ в плане отдыха

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не воспринимает лишние 48 часов на отдых перед полуфиналом Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" как преимущество своей команды.

На текущей неделе Оле Гуннар Сульшер, коллега Лэмпарда из "Юнайтед", пожаловался на несправедливость.

Сульшер указывал на то, что команды подходят в неравных условиях к воскресному матчу на "Уэмбли", однако Лэмпард так совершенно не считает.

"Мы играли в прошлую субботу и во вторник на этой неделе, они играли в понедельник и четверг, поэтому выходит, что обе команды сыграли по два матча за последнюю неделю".

"Сейчас такой период, когда мы играем очень часто, и ты должен работать соответствующим образом с командой. Здесь нет смысла рассуждать, преимущество это или нет".

"Иногда это даже может пойти тебе на пользу, когда ты играешь регулярно и в результате обретаешь ритм, поэтому лично я не рассматриваю это как преимущество", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Кубок Англии, Лэмпард, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 19:00

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  1. januzaj00 17.07.2020 19:35 # januzaj00
    Нос выше, пёс

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  2. alexomck 17.07.2020 19:33 # alexomck
    да хоть 5 дней подряд играли, перед конкретным матчей у тебя лишние 2 дня отдыха. лучше бы промолчал лампард и не позорился.

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  3. drogba11cool 17.07.2020 19:32 # drogba11cool
    Но тут очевидно Лэмпард унизил легенду манков

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  4. justnick 17.07.2020 19:29 # justnick
    Играл он чуть лучше, чем математику считает

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  5. sausage 17.07.2020 19:28 # sausage
    Вот так вот, оказывается, у манков ещё и преимущество из-за этих лишних двух суток. Зря Лэмпс несёт подобную чушь, просто промолчал бы.

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  6. stretfordend 17.07.2020 19:20 # stretfordend
    математика по пенсовски)) нет слов

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  7. staryi-eblan 17.07.2020 19:12 # staryi-eblan
    Сульшер чушь несет несусветную. Также у МЮ больше шансов, ибо:

    а) Не ясно, будет ли играть Пулишич
    б) ЦЗ у пенсов могут выйти Кристенсен, Рюдигер и Зума, которые ошибаются каждый матч
    в) в атаке стареющий Жиру и медленно принимающий решения Виллиан
    з) не будет Канте
    й) в центре выйдет обрезающийся Жоржиньо

    Если Мю не обыграет такой разобранный Челси, то это позор будет для Сульшера. Такой Челси можно обыгрывать

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  8. sterlyad 17.07.2020 19:07 # sterlyad
    У челси будет настолько долгий отдых, что за это время у маунта полностью поломается голос.

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  9. monsieurgood 17.07.2020 19:06 # monsieurgood
    бля, Фрэнк, на кой хер ты ввязываешься в это? пусть он ноет

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