Клаттенбург завершил судейскую карьеру

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург объявил о завершении судейской карьеры.

Клаттенбург обслуживал матчи высшего английского дивизиона с 2004 по 2017 год, а пиком его карьеры стал 2016, когда он отработал финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.



Затем Марк ненадолго уехал в Китай, а сейчас готовится возглавить судейский корпус в Греции, чтобы помочь местной Федерации футбола и УЕФА очистить репутацию греческого футбола.



"Это правильное время, чтобы закончить с судейской работой. В 45 лет это становится тем еще психологическим испытанием. Теперь я хочу начать обучать и управлять арбитрами".



"Я провел удивительную карьеру и хотел бы использовать свой опыт вместо того, чтобы просто уйти. Это захватывающая новая глава для меня", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.