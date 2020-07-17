Клаттенбург завершил судейскую карьеру
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург объявил о завершении судейской карьеры.
Клаттенбург обслуживал матчи высшего английского дивизиона с 2004 по 2017 год, а пиком его карьеры стал 2016, когда он отработал финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.
Затем Марк ненадолго уехал в Китай, а сейчас готовится возглавить судейский корпус в Греции, чтобы помочь местной Федерации футбола и УЕФА очистить репутацию греческого футбола.
"Это правильное время, чтобы закончить с судейской работой. В 45 лет это становится тем еще психологическим испытанием. Теперь я хочу начать обучать и управлять арбитрами".
"Я провел удивительную карьеру и хотел бы использовать свой опыт вместо того, чтобы просто уйти. Это захватывающая новая глава для меня", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.
17.07.2020 18:00
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Судья продажная клоунбург
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Петух он йопанный
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один из топарей, как же он поджигал скам и пенсов.
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