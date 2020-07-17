Клаттенбург завершил судейскую карьеру

Марк Клаттенбург Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург объявил о завершении судейской карьеры.

Клаттенбург обслуживал матчи высшего английского дивизиона с 2004 по 2017 год, а пиком его карьеры стал 2016, когда он отработал финалы Кубка Англии, Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы.

Затем Марк ненадолго уехал в Китай, а сейчас готовится возглавить судейский корпус в Греции, чтобы помочь местной Федерации футбола и УЕФА очистить репутацию греческого футбола.

"Это правильное время, чтобы закончить с судейской работой. В 45 лет это становится тем еще психологическим испытанием. Теперь я хочу начать обучать и управлять арбитрами".

"Я провел удивительную карьеру и хотел бы использовать свой опыт вместо того, чтобы просто уйти. Это захватывающая новая глава для меня", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.


Метки Клаттенбург, рефери

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 18:00

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  1. chebrec 17.07.2020 18:55 # chebrec
    Судья продажная клоунбург

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  2. ketamin 17.07.2020 18:39 # ketamin
    Петух он йопанный

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  3. contrario 17.07.2020 18:23 # contrario
    один из топарей, как же он поджигал скам и пенсов.

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