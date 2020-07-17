Гвардиола ожидает, что Артета сделает "Арсенал" претендентом на титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его бывший ассистент Микель Артета способен сделать из "Арсенала" претендента на титул Премьер-Лиги.

Несмотря на победу 2:1 над "Ливерпулем" в минувшую среду, "Арсенал" занимает только девятое место в Премьер-Лиге, рискуя остаться вообще без еврокубков на будущий сезон.



Однако в преддверии полуфинала Кубка Англии против "Арсенала" на "Уэмбли" Гвардиола выразил уверенность, что "канониры" встали на правильный путь благодаря Микелю.



"Я ожидаю тяжелого, тяжелого матча. У них уже есть нечто особенное, я говорю про этот командный дух, который создал Микель".



"Я убеждаюсь в этом по тому, как они празднуют голы, как они сражаются за каждый мяч. Они начали создавать нечто особенное для этого клуба. Мы настраиваемся на "Арсенал" точно так же, как и на других".



"Арсенал" был одним из элитных клубов в английском футболе в последние 20-30 лет. Я практически уверен, что они обзавелись правильным человеком, чтобы вернуть былую славу. Нет никого лучше Микеля для этой работы, если клуб поддержит его".



"У меня есть ощущение, что он создает нечто уникальное. Если он получит поддержку в виде инвестиций и сможет пригласить нужных игроков, они станут претендентам на титул в ближайшие годы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.