Моуриньо: "Лига Европы — не уровень "Тоттенхэма"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тотенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что попадание в Лигу Европы — это минимум, который заслуживает его команда.

Когда Моуриньо заступил на место Маурисио Почеттино в ноябре прошлого года, "шпоры" занимали только 14-ю позицию в Премьер-Лиге.

С момента назначения Моуриньо лишь "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" набрали очков больше, чем "Тоттенхэм", имевший колоссальные проблемы с травмами, и Жозе считает, что это наилучшим образом говорит о потенциале его команды.

"Думаю, без этих проблем, которые у нас были, мы бы выступили еще лучше. Ни у какой другой команды и близко не было похожих проблем".

"В самые сложные моменты сезона я говорил, что нам просто важно не потерять последние шансы и просто остаться в этой борьбе".

"Тот факт, что с момента моего прихода мы четвертые в лиге по форме — без Льориса, Харри Кейна, Сиссоко и Сона, — является хорошим отражением нашего потенциала и работы, которую мы выполняем".

"Финишировать на позиции, которая позволит нам сохранить у себя европейский футбол, — это минимум, который мы заслуживаем. Лига Европы — соревнование не нашего уровня. Мы лучше, чем это".

Но в футболе важно не то, что ты заслуживаешь, а то, что ты имеешь по факту. Теперь нам нужно выиграть эти два матча", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Лига Европы, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. whitecolor 17.07.2020 17:46 # whitecolor
    Как раз максимальный его уровень

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  2. superperez101 17.07.2020 17:37 # superperez101
    сочувствую тоттенхэму
    интересно сколько еще Кейн продержится

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