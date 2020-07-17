Роджерс: "Чилуэлл не продается"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что защитник Бен Чилуэлл не продается.

Уже через 10 дней трансферное окно в Англии официально откроется, и 23-летний Чилуэлл называется большой целью для "Челси" и "Манчестер Сити".



Однако Роджерс не испытывает никакой тревоги насчет возможной потери ключевого игрока и верит, что травмированный в данный момент Чилуэлл еще не сыграл свой последний матч за "лис".



"Он игрок "Лестера", и я совершенно не переживаю насчет него. У нас великолепная команда, которую мы хотим сохранить вместе".



"С нашей стороны нет намерений продать Чилуэлла, и нам не нужно этого делать. Он не продается", — цитирует Роджерса ESPN.