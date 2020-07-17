Правительство разрешит фанатам вернуться на стадоны в октябре

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что футбольные фанаты смогут вернуться на стадионы в октябре.

Как известно, с марта любые массовые мероприятия в Британии запрещены, а футбольные клубы доигрывают этот сезон без зрителей.



Однако постепенно страна возвращается к нормальной жизни, а связанные с пандемией коронавируса ограничения снимаются, и это важная новость для клубов, которые в значительной степени зависят от продажи билетов.



"Начиная с октября, мы собираемся вернуть зрителей на стадионы, возобновим конференции и другие деловые мероприятия. Однако это должно быть безопасно в плане распространения вируса и случится только в том случае, если пилотные испытания пройдут успешно", — цитирует Джонсона Sky Sports.