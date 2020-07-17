Дафф вспомнил, как игроки "Челси" напивались каждую неделю

Экс-вингер "Челси" Дамьен Дафф рассказал о культуре употребления алкоголя, которая была установлена в раздевалке "Стэмфорд Бридж".

Дафф выступал за "Челси" с 2003 по 2006 год после своего перехода из "Блэкберна", выиграв за это время два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



Привычка игроков "Челси" выпивать не мешала им добиваться успехов на футбольном поле — напротив, как считает Дамьен, это только укрепляло дух команды.



"Даже когда мы играли по 60-70 матчей за сезон, мы вместе проводили время в городе и напивались. Мы постоянно веселились".



"Несколько иностранных парней время от времени присоединялись к нам. Но они не выпивали и на следующий день чувствовали себя хорошо, тогда как британцы, ирландцы и исландцы испытывали жуткое похмелье. И это происходило каждую неделю. Это было нормой".



"Это обеспечивало половину успеха. Это делало команду сплоченной", — цитирует Даффа Daily Mail.