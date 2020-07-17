Дафф вспомнил, как игроки "Челси" напивались каждую неделю

Дамьен Дафф Экс-вингер "Челси" Дамьен Дафф рассказал о культуре употребления алкоголя, которая была установлена в раздевалке "Стэмфорд Бридж".

Дафф выступал за "Челси" с 2003 по 2006 год после своего перехода из "Блэкберна", выиграв за это время два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.

Привычка игроков "Челси" выпивать не мешала им добиваться успехов на футбольном поле — напротив, как считает Дамьен, это только укрепляло дух команды.

"Даже когда мы играли по 60-70 матчей за сезон, мы вместе проводили время в городе и напивались. Мы постоянно веселились".

"Несколько иностранных парней время от времени присоединялись к нам. Но они не выпивали и на следующий день чувствовали себя хорошо, тогда как британцы, ирландцы и исландцы испытывали жуткое похмелье. И это происходило каждую неделю. Это было нормой".

"Это обеспечивало половину успеха. Это делало команду сплоченной", — цитирует Даффа Daily Mail.


Метки Дафф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 17.07.2020 16:08 # vyrentz
    Сложно себе представить, чтобы Диспетчер Сити создал в Щелсей команду из этих клоунов.

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  2. vyrentz 17.07.2020 16:06 # vyrentz
    в каком-то количестве это неплохо, сейчас сплошные наемники без какого-то командного духа. Вспомните как Сутулси выиграл ЛЧ с Ди Маттео, это же был прикол. Сейчас когда появляется команда с общей волей к победе, то ее не остановить. Лестер, ЛФК, даже тот же ПТХ Почеттино, когда у них все ок было в раздевалке - результаты были топ.

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  3. drogba11cool 17.07.2020 15:59 # drogba11cool
    Получаешь одно, теряешь другое.

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  4. makeewadim 17.07.2020 15:53 # makeewadim
    Такой отстой, все эти истории, игроков в прошлом.. Любые коментарии - истории из прошлого, рассказываются исключительно за деньги

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  5. quavo 17.07.2020 15:41 # quavo
    Да алкоголь сплочает отношения, факт.

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  6. sterlyad 17.07.2020 15:26 # sterlyad
    Наш клоп тоже хотел укрепить дух команды по конспектам нулевых.
    К чему это привело, мы все сейчас наблюдаем.

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  7. stretfordend 17.07.2020 15:15 # stretfordend
    такое, наверное, можно сказать применительно к большинству команд тех времен, не то что сейчас

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  8. chr1s8rown 17.07.2020 15:09 # chr1s8rown
    Зачем трансферы

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  9. kagawa 17.07.2020 15:08 # kagawa
    тогда как британцы, ирландцы и исландцы (Гудьенсен)

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  10. apl-nash 17.07.2020 15:07 # apl-nash
    Перспективная ветка, зайду ещё попозже

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  11. manutd-20champ 17.07.2020 15:06 # manutd-20champ
    он рассказал не всё.
    челсе же не только клуб алкашей, но и педорасов.

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