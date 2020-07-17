Дафф вспомнил, как игроки "Челси" напивались каждую неделю
Экс-вингер "Челси" Дамьен Дафф рассказал о культуре употребления алкоголя, которая была установлена в раздевалке "Стэмфорд Бридж".
Дафф выступал за "Челси" с 2003 по 2006 год после своего перехода из "Блэкберна", выиграв за это время два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.
Привычка игроков "Челси" выпивать не мешала им добиваться успехов на футбольном поле — напротив, как считает Дамьен, это только укрепляло дух команды.
"Даже когда мы играли по 60-70 матчей за сезон, мы вместе проводили время в городе и напивались. Мы постоянно веселились".
"Несколько иностранных парней время от времени присоединялись к нам. Но они не выпивали и на следующий день чувствовали себя хорошо, тогда как британцы, ирландцы и исландцы испытывали жуткое похмелье. И это происходило каждую неделю. Это было нормой".
"Это обеспечивало половину успеха. Это делало команду сплоченной", — цитирует Даффа Daily Mail.
17.07.2020 15:00
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Последние комментарии:
Сложно себе представить, чтобы Диспетчер Сити создал в Щелсей команду из этих клоунов.
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в каком-то количестве это неплохо, сейчас сплошные наемники без какого-то командного духа. Вспомните как Сутулси выиграл ЛЧ с Ди Маттео, это же был прикол. Сейчас когда появляется команда с общей волей к победе, то ее не остановить. Лестер, ЛФК, даже тот же ПТХ Почеттино, когда у них все ок было в раздевалке - результаты были топ.
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Получаешь одно, теряешь другое.
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Такой отстой, все эти истории, игроков в прошлом.. Любые коментарии - истории из прошлого, рассказываются исключительно за деньги
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Да алкоголь сплочает отношения, факт.
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Наш клоп тоже хотел укрепить дух команды по конспектам нулевых.
К чему это привело, мы все сейчас наблюдаем.
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такое, наверное, можно сказать применительно к большинству команд тех времен, не то что сейчас
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Зачем трансферы
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тогда как британцы, ирландцы и исландцы (Гудьенсен)
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Перспективная ветка, зайду ещё попозже
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он рассказал не всё.
челсе же не только клуб алкашей, но и педорасов.
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