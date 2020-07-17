Скипп связал свое будущее с "Тоттенхэмом" до 2024 года

Полузащитник "Тоттенхэма" Оливер Скипп заключил со своим клубом новый четырехлетний контракт.

Игрок молодежной сборной Англии является воспитанником академии "шпор", а за первую команду дебютировал еще в октябре 2018.



К настоящему моменту 19-летний Скипп сыграл 21 матч за "Тоттенхэм" и определенно заслужил свое место в планах главного тренера Жозе Моуриньо, хотя после карантина провел на поле лишь шесть минут, появившись на замену в дерби против "Арсенала".



"Надеюсь, я смогу прибавить еще и буду играть все чаще и чаще. Тренер показал, что доверяет мне, а клуб рассчитывает на меня в будущем", — сообщил Скипп.