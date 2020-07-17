Будущее Рюдигера в "Челси" находится под вопросом

Будущее центрального защитника Антонио Рюдигера в "Челси" находится под вопросом.

Оформив трансферы Хакима Зийеша и Тимо Вернера, теперь главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил сосредоточиться на укреплении лини обороны.



По информации Daily Mail, на "Стэмфорд Бридж" все растут сомнения относительно того, входит ли Рюдигер в долгосрочные планы Лэмпарда.



Сейчас 27-летний немец уже вступил в заключительные 24 месяца по своему контракту, и "Челси" пока даже не начинал переговоры о продлении сотрудничества.



В 2017 году Рюдигер был приобретен "синими" у "Ромы" за 29 миллионов фунтов, являясь ключевым игроком лондонской команды при Антонио Конте и Маурицио Сарри, предшественниках Лэмпарда. Этот сезон был омрачен для Антонио травмой задней поверхности бедра, которая позволила ему сыграть только 22 матча.