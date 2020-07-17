Будущее Рюдигера в "Челси" находится под вопросом

Антонио Рюдигер Будущее центрального защитника Антонио Рюдигера в "Челси" находится под вопросом.

Оформив трансферы Хакима Зийеша и Тимо Вернера, теперь главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард решил сосредоточиться на укреплении лини обороны.

По информации Daily Mail, на "Стэмфорд Бридж" все растут сомнения относительно того, входит ли Рюдигер в долгосрочные планы Лэмпарда.

Сейчас 27-летний немец уже вступил в заключительные 24 месяца по своему контракту, и "Челси" пока даже не начинал переговоры о продлении сотрудничества.

В 2017 году Рюдигер был приобретен "синими" у "Ромы" за 29 миллионов фунтов, являясь ключевым игроком лондонской команды при Антонио Конте и Маурицио Сарри, предшественниках Лэмпарда. Этот сезон был омрачен для Антонио травмой задней поверхности бедра, которая позволила ему сыграть только 22 матча.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 12:00

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  1. sterlyad 17.07.2020 12:30 # sterlyad
    Надо нашему немцу брать. Будет о чём покалякать о Германии. Миномино взяли тупо , чтобы он хонду жены клопа налаживал, из редка выпускают на поле, когда нечем платить.

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  2. hachidlo 17.07.2020 12:28 # hachidlo
    Ничего особенного в нём нет. Абсолютно средний защитник. Как играл на уровне Ромы, так и остался на том же уровне.

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  3. ask 17.07.2020 12:10 # ask
    Маунта дауны продайте

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