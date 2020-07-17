Азар принес "Челси" еще 10-15 млн. фунтов

Тибо Куртуа и Эден Азар Полузащитник Эден Азар принес "Челси" дополнительные 10-15 миллионов фунтов, выиграв с "Реалом" Ла Лигу.

Накануне, за один тур до завершения сезона испанского первенства, "Реал" одержал победу 2:1 над "Вильярреалом" и стал недосягаемым для "Барселоны".

Таким образом, Азар оформил титул Ла Лиги уже в своем первом сезоне в Мадриде, куда он перебрался прошлым летом со "Стэмфорд Бридж" за 100 млн. евро (91 млн. фунтов).

Помимо указанной суммы, "Реал" и "Челси" согласовали ряд бонусов, зависящих от того, насколько успешно игрок сборной Бельгии будет выступать в Мадриде.

Квалифицировавшись в Лигу Чемпионов на будущий сезон, а теперь и оформив титул, "Реал" будет вынужден дополнительно заплатить "Челси" до 15 млн. фунтов, сообщает ESPN.


Метки Азар, Ла Лига, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 115

Поиск: