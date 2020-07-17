Сульшер: "Мы заслужили право улыбаться"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рад, что его команда сохранила инициативу в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги благодаря победе над "Кристал Пэлас".

В четверг вечером "Юнайтед" развил свою беспроигрышную серию с учетом всех соревнований до 19 матчей, одержав победу 0:2 на "Селхерст Парк".



"Красные дьяволы" по-прежнему занимают пятую строчку в Премьер-Лиге, но в остатке сезона сыграют с "Вест Хэмом" и конкурирующим "Лестером", а значит их попадание в Лигу Чемпионов зависит от них самих, и Сульшер этому рад больше всего.



"Нам нужно улыбаться, потому что мы заслужили это право. В январе никто и подумать не мог, что мы будем находиться вплотную к топ-4. Мы великолепно выступаем с момента возобновления сезона. В этих матчах все и решается. Проявить себя в сложной ситуации и показать свой характер — это в стиле "Манчестер Юнайтед".



"Сегодня было важно снова набрать три очка. Мы на той стадии сезона, когда тебе не дают дополнительных очков за то, как выглядит игра", — цитирует Сульшера The Guardian.