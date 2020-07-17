Диего Карлос — цель номер один "Сити" среди центральных защитников

"Манчестер Сити" определился с приоритетной целью по укреплению позиции центрального защитника, обратив свой взор на Диего Карлоса из "Севильи".

"Сити" находится в поисках усиления центра обороны с прошлого лета, когда Венсан Компани покинул "Этихад", а борьбу за Харри Магуайра "горожане" проиграли своим соседям из "Манчестер Юнайтед".



На текущей неделе Спортивный арбитражный суд вернул "Сити" право участвовать в Лиге Чемпионов, и теперь Хосеп Гвардиола готов приступить к работе на трансферном рынке.



Ранее с переходом в "Сити" связывали 29-летнего Калиду Кулибали, которого "Наполи" оценивает в 75 миллионов фунтов, однако Карлос видится Гвардиоле более привлекательным вариантом.



Диего, который на два года моложе Кулибали и вдобавок стоит дешевле, присоединился к "Севилье" лишь прошлым летом из "Нанта" за 13.6 млн. фунтов.



Быстрый, физически сильный, агрессивный и хорошо играющий головой в обеих штрафных площадках 27-летний бразилец быстро заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников Ла Лиги и привлек к себе внимание ряда больших европейских клубов, включая "Тоттенхэм".



The Telegraph добавляет, что "Сити" может купить и второго игрока в центр обороны этим летом, по более доступной цене, но это будет зависеть от будущего Николаса Отаменди и Джона Стоунса.



