Чилуэлл и Мэддисон уже не сыграют в этом сезоне
Ключевые игроки "Лестера" Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон уже не выйдут на футбольное поле в остатке этого сезона.
Из-за проблем с бедром Мэддисон пропустил четыре последних матча "Лестера", включая победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером.
Чилуэлл пока пропустил три поединка своей команды, причиной чему является травма стопы, полученная против "Кристал Пэлас" 4 июля.
До завершения сезона Премьер-Лиги "лисам" остается сыграть против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", и эти матчи молодые англичане пропустят. То же самое касается Кристиана Фукса.
"Джеймс и Бен не сыграют за нас в остатке сезона. Кристиан может пропустить 12-14 недель, его беспокоит пах", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса BBC.
17.07.2020 07:00
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