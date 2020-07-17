Чилуэлл и Мэддисон уже не сыграют в этом сезоне

Ключевые игроки "Лестера" Бен Чилуэлл и Джеймс Мэддисон уже не выйдут на футбольное поле в остатке этого сезона.

Из-за проблем с бедром Мэддисон пропустил четыре последних матча "Лестера", включая победу 2:0 над "Шеффилд Юнайтед" в четверг вечером.



Чилуэлл пока пропустил три поединка своей команды, причиной чему является травма стопы, полученная против "Кристал Пэлас" 4 июля.



До завершения сезона Премьер-Лиги "лисам" остается сыграть против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", и эти матчи молодые англичане пропустят. То же самое касается Кристиана Фукса.



"Джеймс и Бен не сыграют за нас в остатке сезона. Кристиан может пропустить 12-14 недель, его беспокоит пах", — цитирует главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса BBC.