Мартинелли вернется только в 2021 году
Нападающий Габриэль Мартинелли снова сможет сыграть за "Арсенал" только в 2021 году.
Присоединившись к "Арсеналу" прошлым летом из "Итуано", Мартинелли блестяще провел свой дебютный английский сезон, который был оборван для него полученной на тренировке травмой колена в прошлом месяце.
Габриэль, забивший 10 голов в 26 матчах за "канониров", так и не смог избежать операции. Накануне лондонский клуб официально объявил, что 19-летний бразилец перенес хирургическую процедуру на своем левом колене.
И хотя операция прошла успешно, реабилитация растянется на многие месяцы — до конца календарного года точно. Нападающий должен приступить к тренировкам в декабре, а снова сыграет уже после Нового года.
Что касается защитника Пабло Мари, получившего растяжение связок лодыжки против "Манчестер Сити" месяц назад, то он вернется к полноценным тренировкам в сентябре.
17.07.2020 06:00
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началось 6ля, ему 19 лет, уже на год почти минус.
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