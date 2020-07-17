"Юнайтед" победил в гостях у "Пэлас"
"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, одержав победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".
Относительно поражения 2:0 от "Астон Виллы" в стартовом составе "орлов" появились Джеймс Маккарти и Андрос Таунсенд, заменив Шейху Куяте и Кристиана Бентеке.
У "красных дьяволов" Тимоти Фосу-Менса и Скотт Мактоминей заменили Люка Шоу и Неманью Матича.
Первое слово в матче сказали хозяева. Уже на второй минуте Уилфрид Заха дальним ударом проверил бывшего одноклубника Давида Де Хеа, но тот бы на чеку.
Вскоре попытался пробить Патрик Ван Анхольт, но его удар был заблокирован. "Юнайтед" проспал начал матча и очень долго втягивался в игру.
После перерыва на водопой гости стали постепенно приходить в себя, и всего одного попадания в створ им оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Бруну Фернандеш сделал передачу в штрафную на Маркуса Рэшфорда, который ложным движением усадил защитника на пятую точку и пробил в угол ворот — 0:1.
"Пэлас" вполне мог уйти на перерыв при равном счете, однако Де Хеа в зрелищном прыжке вытащил мяч после удара Люки Миливоевича со штрафного. Ранее подопечные Роя Ходжсона также претендовали на пенальти, однако рефери не увидел фола в действиях Виктора Линделефа.
Второй тайм "орлы" тоже начали очень бодро, а Джордан Айю даже на дальней штанге замкнул прострел Захи с левого края штрафной. Однако система VAR не позволила засчитать этот гол, обнаружив офсайд у ганского нападающего.
Одним моментом хозяева не ограничились, перехватив инициативу и подвергнув своего соперника серьезному давлению.
Вместе с тем "Пэлас" стал регулярно проваливаться в обороне, и "Юнайтед" попытался этим воспользоваться. На 74-й минуте Фернандеш завершил контратаку своей команды ударом в штангу, а еще через четыре минуты Мартиаль достиг цели, оторвавшись от пары защитников в штрафной — 0:2.
Игра была сделана, хотя на последней минуте Заха мог сократить разницу в счете, но Де Хеа ногой остановил мяч.
"Пэлас" потерпел свое шестое поражение подряд, хотя совершенно нельзя сказать, что "орлы" проиграли безвольно. Система VAR безжалостно обошлась с хозяевами, не дав им пенальти и отобрав гол. А "Юнайтед" набрал важнейшие три очка и продолжает борьбу за попадание в топ-4.
"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
17.07.2020 00:20
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Последние комментарии:
Мю клуб пидарасов. Не забывайте.
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такой расклад: необходимо чтобы к последнему туру все было в руках челси т.е. побеждай и ты в лч
для этого нужно не проебать ливеру или наиболее вероятный вариант это непобеда лестера над ттх тогда можно и слить портовым, и в посл туре под наибольшим давлением будут лисы, для них любой резалт кроме победы отправляет их мимо лч, а своей победкой они могут выкинуть судейский позор из топ 4 чтобы те надрывались в ЛЕ
сами считайте: мю 65 лестер 63 челси 63, мю 65 челси 64 лестер 63, челси 66 мю 65 лестер 63 - любой из этих раскладов обеспечит челси судьбу в их руках
победа над ливером сразу обеспечит лч, лучше не считать эти расклады а тупо побеждать картонных
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Херовый матч, свежести уже нет, а впереди еще кубок с пенсами, так и еще и потом ВХ, что на ходу в последнее время.
Не все так просто как кажется.
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Сульшер: "Несправедливо, что "Челси" отдыхает на 48 часов больше"
потому он до талого используешь лидеров команды и не меняешь состав. на бруно вообще смотреть страшно. такой объем работы. кажется вот вот загнется пацан
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Кто нибудь: заштопайте уже Артурика... А то достал он уже каждую игру МЮ рваться (((
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Ну и еще раз напоследок напомню, чтобы не забывали : мю клуб пидарасов.
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Походу на матч с Челси полный резерв выставлять надо, иначе к матчу с Лестером команда пешком ходить будет.
(ответить)
Сукины дети пидарасы мрази всех мастей, скоро сосать будете и вар вам не поможет, недоноски.
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самый тупой игрок у скама это косолапый магваер
такая дура
каждый раз когда вижу не могу сдержать улыбку
ну и зубастый тоже с такой тяпкой. черт галимый
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Погба бездарь
Марсьял в отличной форме
Дайте отдых Фернандешу уже.
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Против VAR могут быть только гуманитарии. Только гуманитарий может предложить поблажку в 5 см, не понимая, что система также будет отмерять было ли там 5 см или 6 см. А если и тут все упирается в измерения с точностью до 1 см, наxера вводить какие то поблажки. Оффсайд или есть или его нет, все остальное гуманитарный визг.
VAR - лучшее, что случалось с футболом.
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артурчик, тя слишком много, ты заебал уже гореть, прошмандовка пенсовская
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педерасты с победой, трехчленсия в след туре улетает в канализацию
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Норм катнули, суперскоростей от матча и не ожидал. Единственное, нужно было после второго гола снимать ключевых атакеров.
п.с. Рэш - топ, у них с Марсом, возможно, лучшая связка лиге.
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ДДХ выручил пару раз, лучший игрок команды. Всё время орал на двух тюленей в обороне! Йорк и Коул молодцы, хорошие трудовые голы! Матч непростой выдался, физики уже не хватает нужен отдых!
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Вот это им фартит с ВАР в этом сезоне.
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Горит жопа не от мю. А от абсолютной несправедливости, которая связана с этим клубом пидарасов уже долгие годы.
Я человек простой и справедливый. Вижу несправедливость - пердак рвет.
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 5-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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С победой пенсов
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Поздравляю пенсов с выходом в ЛЕ!
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