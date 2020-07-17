"Юнайтед" победил в гостях у "Пэлас"

"Манчестер Юнайтед" продолжает борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, одержав победу 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

Относительно поражения 2:0 от "Астон Виллы" в стартовом составе "орлов" появились Джеймс Маккарти и Андрос Таунсенд, заменив Шейху Куяте и Кристиана Бентеке.



У "красных дьяволов" Тимоти Фосу-Менса и Скотт Мактоминей заменили Люка Шоу и Неманью Матича.



Первое слово в матче сказали хозяева. Уже на второй минуте Уилфрид Заха дальним ударом проверил бывшего одноклубника Давида Де Хеа, но тот бы на чеку.



Вскоре попытался пробить Патрик Ван Анхольт, но его удар был заблокирован. "Юнайтед" проспал начал матча и очень долго втягивался в игру.



После перерыва на водопой гости стали постепенно приходить в себя, и всего одного попадания в створ им оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Бруну Фернандеш сделал передачу в штрафную на Маркуса Рэшфорда, который ложным движением усадил защитника на пятую точку и пробил в угол ворот — 0:1.



"Пэлас" вполне мог уйти на перерыв при равном счете, однако Де Хеа в зрелищном прыжке вытащил мяч после удара Люки Миливоевича со штрафного. Ранее подопечные Роя Ходжсона также претендовали на пенальти, однако рефери не увидел фола в действиях Виктора Линделефа.



Второй тайм "орлы" тоже начали очень бодро, а Джордан Айю даже на дальней штанге замкнул прострел Захи с левого края штрафной. Однако система VAR не позволила засчитать этот гол, обнаружив офсайд у ганского нападающего.



Одним моментом хозяева не ограничились, перехватив инициативу и подвергнув своего соперника серьезному давлению.



Вместе с тем "Пэлас" стал регулярно проваливаться в обороне, и "Юнайтед" попытался этим воспользоваться. На 74-й минуте Фернандеш завершил контратаку своей команды ударом в штангу, а еще через четыре минуты Мартиаль достиг цели, оторвавшись от пары защитников в штрафной — 0:2.



Игра была сделана, хотя на последней минуте Заха мог сократить разницу в счете, но Де Хеа ногой остановил мяч.



"Пэлас" потерпел свое шестое поражение подряд, хотя совершенно нельзя сказать, что "орлы" проиграли безвольно. Система VAR безжалостно обошлась с хозяевами, не дав им пенальти и отобрав гол. А "Юнайтед" набрал важнейшие три очка и продолжает борьбу за попадание в топ-4.



"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче