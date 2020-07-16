"Эвертон" и "Тоттенхэм" обсуждают покупку Хейбьерга

"Эвертон" и "Тоттенхэм" начали переговоры с "Саутгемптоном" о покупке полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга.

В прошлом месяце главный тренер "святых" Ральф Хазенхюттль сообщил, что Хейбьерг был лишен капитанской повязки, поскольку отказался от продления своего истекающего через один год контракта.



Продажа Пьер-Эмиля выглядит неизбежной. Вопрос лишь в том, куда отправится 24-летний датчанин.



Как сообщает Liverpool Echo, главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти является большим поклонником таланта Хейбьерга и готов заплатить 18 миллионов фунтов "Саутгемптону" в качестве компенсации.



Однако Sky Sports утверждает, что приоритет самого Пьер-Эмиля — это переход в "Тоттенхэм", который надеется использовать своего защитника Кайла Уолкер-Питерса, сейчас выступающего за "святых" на правах аренды, в качестве разменной монеты.



Sky Sports добавляет, что "Саутгемптон" пока не определился насчет выкупа Уолкер-Питерса, а Хейбьерга оценивает в 35 млн. фунтов.