"Лестер" победил "Шеффилд Юнайтед"

"Лестер" подкрепил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов с помощью победы 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".

Хозяева "Кинг Пауэр" начали матч первым номером, и гол Айозе Переса на 29-й минуте не стал сюрпризом. Дебютант Люк Томас сделал передачу с края штрафной в центр, где испанец свободно принял мяч и вторым касанием пробил низом в угол ворот — 1:0.



В начале второго тайма Джейми Варди едва не удвоил преимущество своей команды — "клинков" спасла штанга.



Счет обязывал гостей идти вперед большими силами, и "Лестер" не стал этому препятствовать, сосредоточившись на контратаках.



И на 79-й минуте все было решено. Варди прорвался по левому флангу, дождался подключения появившегося на замену Демарая Грея и точным пасом вывел партнера на отличную позицию — 2:0.



"Лестер" реабилитировался за сокрушительное поражение от "Борнмута" и остался на четвертой позиции. Теперь для "лис" все решится в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче