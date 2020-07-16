"Лестер" победил "Шеффилд Юнайтед"
"Лестер" подкрепил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов с помощью победы 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".
Хозяева "Кинг Пауэр" начали матч первым номером, и гол Айозе Переса на 29-й минуте не стал сюрпризом. Дебютант Люк Томас сделал передачу с края штрафной в центр, где испанец свободно принял мяч и вторым касанием пробил низом в угол ворот — 1:0.
В начале второго тайма Джейми Варди едва не удвоил преимущество своей команды — "клинков" спасла штанга.
Счет обязывал гостей идти вперед большими силами, и "Лестер" не стал этому препятствовать, сосредоточившись на контратаках.
И на 79-й минуте все было решено. Варди прорвался по левому флангу, дождался подключения появившегося на замену Демарая Грея и точным пасом вывел партнера на отличную позицию — 2:0.
"Лестер" реабилитировался за сокрушительное поражение от "Борнмута" и остался на четвертой позиции. Теперь для "лис" все решится в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
16.07.2020 21:55
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Последние комментарии:
gg mu
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Заха должен оторваться сегодня, на него смотрят многие клубы, нужно хорошо продаться, когда, если не сейчас.
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Камон палас
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Блять, надо выигрывать
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Ну че залупенсы пошли нахуй в Лигу Европы! Пидарасы вы бля!
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Прощай Лига Чемпионов, спасибо за эмоции, за счастье, но ты нас предала иди нахуй!
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У Шеффилда просто пипирка устала после Щелсей, они не привыкли три раза за полтора часа.
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СУКАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Долбаные Лисы. Нечего им делать в ЛЧ, а с Варди уже песок давно сыпется.
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Теперь мю точно всосет. Скриньте
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Лестер в гонке. Вторым составом заработали 3 очка. Красавцы!
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У шеффилда очко надорвано у Челси иначе не выиграть. Немного треснутое очко бывает у всех. Поэтому проебали. Это не показатель, Лестер не выйдет в ЛЧ.
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Молодцы. Ебёжка скама в последнем туре и с нами в лч.
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пенсы пенсики уверенно движутся в сторону 5 места
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Молодчики.
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ну что фраера бешеные
лестер чемпик пенсы-пенсики
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