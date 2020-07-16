"Лестер" победил "Шеффилд Юнайтед"

Демарай Грей "Лестер" подкрепил свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов с помощью победы 2:0 над "Шеффилд Юнайтед".

Хозяева "Кинг Пауэр" начали матч первым номером, и гол Айозе Переса на 29-й минуте не стал сюрпризом. Дебютант Люк Томас сделал передачу с края штрафной в центр, где испанец свободно принял мяч и вторым касанием пробил низом в угол ворот — 1:0.

В начале второго тайма Джейми Варди едва не удвоил преимущество своей команды — "клинков" спасла штанга.

Счет обязывал гостей идти вперед большими силами, и "Лестер" не стал этому препятствовать, сосредоточившись на контратаках.

И на 79-й минуте все было решено. Варди прорвался по левому флангу, дождался подключения появившегося на замену Демарая Грея и точным пасом вывел партнера на отличную позицию — 2:0.

"Лестер" реабилитировался за сокрушительное поражение от "Борнмута" и остался на четвертой позиции. Теперь для "лис" все решится в матчах против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

"Лестер" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лестер, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. wilegend 16.07.2020 22:10 # wilegend
    gg mu

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  2. vyrentz 16.07.2020 22:10 # vyrentz
    Заха должен оторваться сегодня, на него смотрят многие клубы, нужно хорошо продаться, когда, если не сейчас.

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  3. mata05 16.07.2020 22:09 # mata05
    Камон палас

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  4. januzaj00 16.07.2020 22:08 # januzaj00
    Блять, надо выигрывать

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  5. raimbek1 16.07.2020 22:08 # raimbek1
    Ну че залупенсы пошли нахуй в Лигу Европы! Пидарасы вы бля!

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  6. anabanana94 16.07.2020 22:07 # anabanana94
    Прощай Лига Чемпионов, спасибо за эмоции, за счастье, но ты нас предала иди нахуй!

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  7. vyrentz 16.07.2020 22:07 # vyrentz
    У Шеффилда просто пипирка устала после Щелсей, они не привыкли три раза за полтора часа.

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  8. anabanana94 16.07.2020 22:06 # anabanana94
    СУКАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  9. brown-ale 16.07.2020 22:05 # brown-ale
    Долбаные Лисы. Нечего им делать в ЛЧ, а с Варди уже песок давно сыпется.

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  10. thegodfather 16.07.2020 22:02 # thegodfather
    Теперь мю точно всосет. Скриньте

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  11. sausage 16.07.2020 22:00 # sausage
    Лестер в гонке. Вторым составом заработали 3 очка. Красавцы!

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  12. golokante 16.07.2020 22:00 # golokante
    У шеффилда очко надорвано у Челси иначе не выиграть. Немного треснутое очко бывает у всех. Поэтому проебали. Это не показатель, Лестер не выйдет в ЛЧ.

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  13. ganinilyha 16.07.2020 21:58 # ganinilyha
    Молодцы. Ебёжка скама в последнем туре и с нами в лч.

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  14. superperez101 16.07.2020 21:58 # superperez101
    пенсы пенсики уверенно движутся в сторону 5 места

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  15. kukuruzzo 16.07.2020 21:58 # kukuruzzo
    Молодчики.

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  16. superperez101 16.07.2020 21:57 # superperez101
    ну что фраера бешеные
    лестер чемпик пенсы-пенсики

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