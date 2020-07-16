Кейн: "Еще двух побед будет достаточно для попадания в Лигу Европы"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда обязана выиграть два заключительных матча в Премьер-Лиге, чтобы попасть в Лигу Европы.

Накануне Кейн впервые в своей карьере оформил дубль головой в рамках Премьер-Лиги, поспособствовав победе 1:3 над "Ньюкаслом".



До финиша "шпорам" еще предстоит сыграть против "Лестера" и "Кристал Пэлас", и Кейн намерен набрать максимум очков.



"Это победа огромной важности. Мы говорили и раньше, что должны выиграть эти три заключительных матча, если хотим рассчитывать на попадание в Лигу Европы".



"Это был сложный выездной матч против неудобного соперника. Наверное, мы не показали своей лучшей игры, но мы нашли способ победить, и мы довольны, что возвращаемся домой с тремя очками".



"Мы одержали большую победу в дерби Северного Лондона, и тот результат придал нам импульс на три заключительных матча".



"Некоторые команды около нас играют друг с другом, поэтому я полагаю, еще двух побед будет достаточно для попадания в Лигу Европы. Однако мы можем повлиять только на себя, а там посмотрим, что из этого выйдет", — сообщил Кейн Spurs TV.