Кейн: "Еще двух побед будет достаточно для попадания в Лигу Европы"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда обязана выиграть два заключительных матча в Премьер-Лиге, чтобы попасть в Лигу Европы.

Накануне Кейн впервые в своей карьере оформил дубль головой в рамках Премьер-Лиги, поспособствовав победе 1:3 над "Ньюкаслом".

До финиша "шпорам" еще предстоит сыграть против "Лестера" и "Кристал Пэлас", и Кейн намерен набрать максимум очков.

"Это победа огромной важности. Мы говорили и раньше, что должны выиграть эти три заключительных матча, если хотим рассчитывать на попадание в Лигу Европы".

"Это был сложный выездной матч против неудобного соперника. Наверное, мы не показали своей лучшей игры, но мы нашли способ победить, и мы довольны, что возвращаемся домой с тремя очками".

"Мы одержали большую победу в дерби Северного Лондона, и тот результат придал нам импульс на три заключительных матча".

"Некоторые команды около нас играют друг с другом, поэтому я полагаю, еще двух побед будет достаточно для попадания в Лигу Европы. Однако мы можем повлиять только на себя, а там посмотрим, что из этого выйдет", — сообщил Кейн Spurs TV.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 21:00

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  1. bes-ter 16.07.2020 21:08 # bes-ter
    Удачи шпорам, но кажется мне что у Лестера тоже планы имеются

    (ответить)

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