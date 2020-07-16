Фернандеш: "Рэшфорд очень меня удивил"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что он был очень удивлен нападающим Маркусом Рэшфордом.

Прошлым летом, когда "красные дьяволы" попрощались с Ромелу Лукаку, Рэшфорд взвалил на себя бремя основного бомбардира команды.



Маркус достойно справляется с этой ролью, несмотря на несколько проведенных в лазарете месяцев, и демонстрирует отличное взаимопонимание с прибывшим на "Олд Траффорд" в январе Фернандешем. Бруну называет два качества 22-летнего англичанина, которые произвели на него впечатление.



"Думаю, Рэшфорд обладает удивительной скоростью, но в то же время удивительным мастерством".



"Сложно двигаться на такой скорости, одновременно сохраняя мастерство делать правильные вещи — выбирать правильное время для удара, паса, демонстрации техники".



"Он очень меня удивил. Конечно, я имел представление о его мастерстве, потому что он один из лучших молодых игроков в мире", — сообщил Фернандеш BT Sport.