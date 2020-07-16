Де Хеа планирует сыграть еще 400 матчей за "Юнайтед"

Давид Де Хеа рассказал, сколько еще матчей он планирует сыграть за "Манчестер Юнайтед", прежде чем освободит свитер с первым номером.

Из-за серии результативных ошибок ранее в этом сезоне Де Хеа оказался под серьезным давлением. Стали раздаваться призывы к главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру дать шанс молодому Дину Хендерсону, который блестяще себя проявляет в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



Однако 29-летний испанец, для которого матч против "Саутгемптона" в минувший понедельник стал 400-м за клуб с "Олд Траффорд", никуда не собирается.



"Я очень, очень горжусь тем, что достиг рубежа в 400 матчей. Просто быть частью этого клуба — нечто удивительное. Только представьте: 400 матчей... Безумие. Это очень, очень особенное достижение для меня, и я надеюсь, что смогу сыграть еще 400 матчей, просто буду получать удовольствие каждый день и наслаждаться тем, что являюсь частью этого клуба".



"Я просто хочу продолжать играть, наслаждаться тренировками и компанией своих партнеров по команде и нашего персонала. Для меня одно удовольствие надевать форму "Манчестер Юнайтед" в каждом матче, а играть на "Олд Траффорд" — это всегда нечто особенное".



"Я благодарен быть здесь и надеюсь провести здесь еще много лет", — сообщил Де Хеа официальному веб-сайту "Юнайтед".