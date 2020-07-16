Обамеянг удивлен, что Александер-Арнольд избежал удаления

Трент Александер-Арнольд и Букайо Сака Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил удивление, почему защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал удаления за свой грубый фол в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне.

В среду вечером "Арсенал" отпраздновал волевую победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1. Новоиспеченные чемпионы могли оказаться в еще более сложной ситуации, если бы в начале второго тайма Александер-Арнольд получил красную карточку.

Даже если невольно, Трент грубейшим образом заехал шипами по голени вингера "канониров" Букайо Сака. Рефери Пол Тирни ограничился "горчичником", а VAR предпочла не вмешиваться — в отличие от предыдущего матча "Арсенала", когда Эдди Нкетиа похожим образом ударил Джейма Джастина из "Лестера", а система видеопомощи убедила арбитра пойти к монитору и сменить цвет карточки с желтого на красный.

"Какого черта VAR даже не вмешалась?" — озвучил свою реакцию по этому инциденту Обамеянг в социальных сетях.


Метки VAR, Арсенал, Ливерпуль, Обамеянг, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 734

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  1. lfcynwa 16.07.2020 19:04 # lfcynwa
    это зеленая

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  2. alexomck 16.07.2020 19:00 # alexomck
    чистая красная.

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  3. royal-arsenal 16.07.2020 18:51 # royal-arsenal
    Клопп топ
    Артета царь
    боится очкастый, величия и гегемонии Арсенала.. даже пытался анбиттен забрать

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  4. brown-ale 16.07.2020 18:26 # brown-ale
    Судья был обязан хотя бы к монитору сам сходить. Ленивая задница.

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  5. scholes22 16.07.2020 18:26 # scholes22
    Потому что портовые хуесосы сосут всем подряд

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  6. sterlyad 16.07.2020 18:24 # sterlyad
    Наш клоп бы просто расплакался после этого удаления, винил бы во всём судьей, ветер, дождь, ночь,вар,CAS,сити,пепа, тяжёлый график.
    Правильно судьи решили сохранить арнольда, чтобы обошлось без нытья и скандалов.

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  7. cleverley88 16.07.2020 18:12 # cleverley88
    Это очередной раз доказывает, что Клопик только умеет ротировать судьям!

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  8. vals1702 16.07.2020 18:11 # vals1702
    судья плохо не контролировал игру, давал играть жестко. ЖК по делу

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  9. bes-ter 16.07.2020 18:10 # bes-ter
    А ведь правда, ситуация почти идентична...

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