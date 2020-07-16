Обамеянг удивлен, что Александер-Арнольд избежал удаления
Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил удивление, почему защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал удаления за свой грубый фол в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне.
В среду вечером "Арсенал" отпраздновал волевую победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1. Новоиспеченные чемпионы могли оказаться в еще более сложной ситуации, если бы в начале второго тайма Александер-Арнольд получил красную карточку.
Даже если невольно, Трент грубейшим образом заехал шипами по голени вингера "канониров" Букайо Сака. Рефери Пол Тирни ограничился "горчичником", а VAR предпочла не вмешиваться — в отличие от предыдущего матча "Арсенала", когда Эдди Нкетиа похожим образом ударил Джейма Джастина из "Лестера", а система видеопомощи убедила арбитра пойти к монитору и сменить цвет карточки с желтого на красный.
"Какого черта VAR даже не вмешалась?" — озвучил свою реакцию по этому инциденту Обамеянг в социальных сетях.
WTF didnt Even get the VAR on this one— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) July 16, 2020
16.07.2020 18:00
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Последние комментарии:
это зеленая
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чистая красная.
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Клопп топ
Артета царь
боится очкастый, величия и гегемонии Арсенала.. даже пытался анбиттен забрать
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Судья был обязан хотя бы к монитору сам сходить. Ленивая задница.
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Потому что портовые хуесосы сосут всем подряд
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Наш клоп бы просто расплакался после этого удаления, винил бы во всём судьей, ветер, дождь, ночь,вар,CAS,сити,пепа, тяжёлый график.
Правильно судьи решили сохранить арнольда, чтобы обошлось без нытья и скандалов.
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Это очередной раз доказывает, что Клопик только умеет ротировать судьям!
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судья плохо не контролировал игру, давал играть жестко. ЖК по делу
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А ведь правда, ситуация почти идентична...
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