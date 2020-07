Обамеянг удивлен, что Александер-Арнольд избежал удаления

Капитан "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил удивление, почему защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд избежал удаления за свой грубый фол в матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне.

В среду вечером "Арсенал" отпраздновал волевую победу над "Ливерпулем" со счетом 2:1. Новоиспеченные чемпионы могли оказаться в еще более сложной ситуации, если бы в начале второго тайма Александер-Арнольд получил красную карточку.



Даже если невольно, Трент грубейшим образом заехал шипами по голени вингера "канониров" Букайо Сака. Рефери Пол Тирни ограничился "горчичником", а VAR предпочла не вмешиваться — в отличие от предыдущего матча "Арсенала", когда Эдди Нкетиа похожим образом ударил Джейма Джастина из "Лестера", а система видеопомощи убедила арбитра пойти к монитору и сменить цвет карточки с желтого на красный.



"Какого черта VAR даже не вмешалась?" — озвучил свою реакцию по этому инциденту Обамеянг в социальных сетях.





WTF didnt Even get the VAR on this one