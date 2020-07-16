Сборная Англии сыграет с Уэльсом 8 октября

Аарон Рэмси и Райан Гиггз Свой первый матч в 2020 году сборная Англии проведет против Уэльса 8 октября.

Как известно, календарь международных матчей оказался напрочь перечеркнут пандемией коронавируса, а ряд турниров, включая Евро-2020, было решено отложить.

Свой последний на данный момент матч сборная Англии провела еще в ноябре 2019, разгромив на выезде Косово со счетом 0:4 в рамках отбора к Чемпионату Европы.

Однако постепенно жизнь приходит в норму, а футбол национальных команд возвращается. 8 октября на "Уэмбли" пожалует Уэльса для проведения товарищеского матча без зрителей.

Этот матч даст старт началу подготовки обеих сборных — Уэльс тоже туда попал — к финальной стадии Евро-2020, которая теперь пройдет летом 2021.

Последний раз англичане и валлийцы встречались на Евро-2016, когда гол Даниэля Старриджа в компенсированное время принес победу "трем львам" (2:1).


Метки сборная Англии, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 17:00

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