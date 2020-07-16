Светская хроника за четверг

Светская хроника Поль Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" придется заплатить 65 миллионов фунтов за Калиду Кулибали. "Арсенал" узнал цену за Дани Себальоса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник Поль Погба передумал менять клуб и теперь собирается заключить новый пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед". (The Sun)

Дортмундская "Боруссия" ожидает получить предложение в 109 миллионов фунтов от "Юнайтед" о покупке вингера Джейдона Санчо. (Daily Express)

Нападающий Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Юнайтед", предпочитая остаться в "Интере". (FC Inter News)

Полузащитник Джефф Хендрик, покидающий "Бернли" свободным агентом, стал неожиданной целью для "Юнайтед". (Daily Star)

"Сити" придется заплатить 65 млн. фунтов, чтобы заполучить 29-летнего защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Daily Mirror)

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес ближе к переходу в "Барселону", несмотря на интерес "Сити". (Marca)

"Сити" задумывается о возвращении полузащитника Дугласа Луиса из "Астон Виллы". (Birmingham Mail)

"Арсеналу" придется выложить 23 млн. фунтов, чтобы выкупить полузащитника Дани Себальоса у "Реала". (Marca)

"Бавария" не будет соперничать с "Челси" за атакующего полузащитника Кая Хаверца. (Bild)

"Ньюкасл", "Эвертон", "Атлетико" и "Бавария" обдумывают приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи. (Daily Mail)

Защитник Данни Роуз надеется на постоянный контракт с "Ньюкаслом" после завершения своей аренды из "Тоттенхэма". (Newcastle Chronicle)

"Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Брайтон" интересуются 19-летним защитником "Мидлсбро" Джедом Спенсом. (ESPN)

"Саутгемптон" надеется выкупить защитника Кайла Уолкер-Питерса у "Тоттенхэма" за 10 млн. фунтов. (The Sun)

"Бернли" и "Брайтон" составят конкуренцию "Лестеру" в борьбе за полузащитника Адама Лаллану, покидающего "Ливерпуль" свободным агентом. (Football Insider)

"Эвертон" готов продать полузащитника Мо Бешича. (Liverpool Echo)

Экс-полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, возможно, придется искать новый клуб спустя полгода после своего перехода в "Интер". (Daily Mail)

Другое

"Ливерпуль" поднимет чемпионский кубок Премьер-Лиги на "Копе", а медали получит из рук Кенни Далглиша. Церемония награждения состоится после матча против "Челси". (Liverpool Echo)

За последнюю неделю в Чемпионшипе у одного игрока и одного сотрудника обнаружили коронавирус по итогам 2,855 сделанных тестов. (The Independent)

Минимум пять клубов Премьер-Лиги выступят против сохранения правила о пяти заменах на следующий сезон. (The Telegraph)

Следующий розыгрыш Кубка Лиги может стартовать в конце августа или начале сентября, до начала сезона Премьер-Лиги. (The Sun)

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2021. (Evening Standard)


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Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 16:00

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