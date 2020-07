Светская хроника за четверг

Поль Погба передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" придется заплатить 65 миллионов фунтов за Калиду Кулибали. "Арсенал" узнал цену за Дани Себальоса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

Полузащитник Поль Погба передумал менять клуб и теперь собирается заключить новый пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



Дортмундская "Боруссия" ожидает получить предложение в 109 миллионов фунтов от "Юнайтед" о покупке вингера Джейдона Санчо. (Daily Express)



Нападающий Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Юнайтед", предпочитая остаться в "Интере". (FC Inter News)



Полузащитник Джефф Хендрик, покидающий "Бернли" свободным агентом, стал неожиданной целью для "Юнайтед". (Daily Star)



"Сити" придется заплатить 65 млн. фунтов, чтобы заполучить 29-летнего защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Daily Mirror)



Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес ближе к переходу в "Барселону", несмотря на интерес "Сити". (Marca)



"Сити" задумывается о возвращении полузащитника Дугласа Луиса из "Астон Виллы". (Birmingham Mail)



"Арсеналу" придется выложить 23 млн. фунтов, чтобы выкупить полузащитника Дани Себальоса у "Реала". (Marca)



"Бавария" не будет соперничать с "Челси" за атакующего полузащитника Кая Хаверца. (Bild)



"Ньюкасл", "Эвертон", "Атлетико" и "Бавария" обдумывают приобретение вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Захи. (Daily Mail)



Защитник Данни Роуз надеется на постоянный контракт с "Ньюкаслом" после завершения своей аренды из "Тоттенхэма". (Newcastle Chronicle)



"Тоттенхэм", "Вест Хэм" и "Брайтон" интересуются 19-летним защитником "Мидлсбро" Джедом Спенсом. (ESPN)



"Саутгемптон" надеется выкупить защитника Кайла Уолкер-Питерса у "Тоттенхэма" за 10 млн. фунтов. (The Sun)



"Бернли" и "Брайтон" составят конкуренцию "Лестеру" в борьбе за полузащитника Адама Лаллану, покидающего "Ливерпуль" свободным агентом. (Football Insider)



"Эвертон" готов продать полузащитника Мо Бешича. (Liverpool Echo)



Экс-полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, возможно, придется искать новый клуб спустя полгода после своего перехода в "Интер". (Daily Mail)



Другое



"Ливерпуль" поднимет чемпионский кубок Премьер-Лиги на "Копе", а медали получит из рук Кенни Далглиша. Церемония награждения состоится после матча против "Челси". (Liverpool Echo)



За последнюю неделю в Чемпионшипе у одного игрока и одного сотрудника обнаружили коронавирус по итогам 2,855 сделанных тестов. (The Independent)



Минимум пять клубов Премьер-Лиги выступят против сохранения правила о пяти заменах на следующий сезон. (The Telegraph)



Следующий розыгрыш Кубка Лиги может стартовать в конце августа или начале сентября, до начала сезона Премьер-Лиги. (The Sun)



ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2021. (Evening Standard)