УЕФА и "Сити" провели примирительные переговоры

Глава УЕФА Александер Чеферин провел примирительные переговоры с президентом "Манчестер Сити" Халдуном Аль Мубараком после вердикта Спортивного арбитражного суда в понедельник.

Напомним, в феврале УЕФА отстранил "Сити" от участия в еврокубках на два года и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей. "Горожане" в свою очередь обвинили организацию Чеферина в предвзятости и наотрез отказались признавать свою неправоту.



Независимый суд в Лозанне занял сторону "Сити" в этом споре и отменил санкции УЕФА, лишь оштрафовав "горожан" на 9 млн. фунтов за отказ содействовать расследованию.



По информации Sky Sports, уже в день оглашения CAS вердикта состоялся приватный разговор между Чеферином и Аль Мубараком. Обе стороны выразили желание восстановить конструктивные отношения после нескольких месяцев взаимных упреков.



Издание Daily Mail добавляет, что инициатором беседы был именно Аль Мубарак. На "Этихад" больше не хотят ссориться с УЕФА, предпочитая дружить.