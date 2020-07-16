УЕФА и "Сити" провели примирительные переговоры

Халдун Аль Мубарак Глава УЕФА Александер Чеферин провел примирительные переговоры с президентом "Манчестер Сити" Халдуном Аль Мубараком после вердикта Спортивного арбитражного суда в понедельник.

Напомним, в феврале УЕФА отстранил "Сити" от участия в еврокубках на два года и оштрафовал на 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей. "Горожане" в свою очередь обвинили организацию Чеферина в предвзятости и наотрез отказались признавать свою неправоту.

Независимый суд в Лозанне занял сторону "Сити" в этом споре и отменил санкции УЕФА, лишь оштрафовав "горожан" на 9 млн. фунтов за отказ содействовать расследованию.

По информации Sky Sports, уже в день оглашения CAS вердикта состоялся приватный разговор между Чеферином и Аль Мубараком. Обе стороны выразили желание восстановить конструктивные отношения после нескольких месяцев взаимных упреков.

Издание Daily Mail добавляет, что инициатором беседы был именно Аль Мубарак. На "Этихад" больше не хотят ссориться с УЕФА, предпочитая дружить.


Метки Аль Мубарак, Манчестер Сити, УЕФА, Чеферин

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 15:00

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  1. scholes22 16.07.2020 16:01 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  2. fc-oil 16.07.2020 15:56 # fc-oil
    Кадило с деньгами мутится, УЕФА и Чеферин на болте шейха крутится.

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  3. superperez101 16.07.2020 15:44 # superperez101
    шо тот сволочь - шо другой
    а ворон ворону глаз не выклюет

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  4. suddenly 16.07.2020 15:37 # suddenly
    Короче Сити бабки в чемоданах УЕФА дал, что бы не обижались особо.

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  5. flamic 16.07.2020 15:37 # flamic
    Вымогатели, решили с шейхов бабла потянуть и обоссались.
    ахаха

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  6. vyrentz 16.07.2020 15:33 # vyrentz
    так выглядит ваш король, 0.5 фаната мс.

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  7. alexomck 16.07.2020 15:12 # alexomck
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