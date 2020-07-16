Мавропанос заключил новый контракт с "Арсеналом" и ушел в "Штутгарт"

Защитник Константинос Мавропанос заключил новый контракт с "Арсеналом" и теперь переходит в "Штутгарт" на правах аренды.

Стоит отметить, что Мавропанос лишь недавно вернулся из Германии, где провел вторую половину этого сезона за "Нюрнберг" на правах аренды. Константинос сыграл 12 матчей и помог немецкому клубу избежать вылета из второй Бундеслиги.



Как раз из второй Бундеслиги и оформил повышение в классе "Штутгарт", чей спортивный директор Свен Мислинтат, в недавнем прошлом возглавлявший скаутскую службу "Арсенала", теперь ищет усиление под элитный дивизион.



Однако перед возвращением в Германию на весь сезон 2020/21 22-летний грек заключил новый контракт с "Арсеналом", которому он принадлежит с января 2018.



"Мы очень довольны, что подписали Константиноса Мавропаноса на следующий сезон. Мы были в "Арсенале" вместе, и я уже достаточно давно слежу за его развитием. Константинос силен в отборе, быстр и хорошо подходит нам благодаря своим способностям и амбициям", — сообщил Мислинтат.