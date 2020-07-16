36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 16 июля, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.



ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:00



Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье имела огромное значение для "Астон Виллы", но впереди у бирмингемцев очередной большой матч, в котором необходимо набирать очки, чтобы зацепиться за шансы на выживание. По игре против "Вулверхэмптона" можно было сделать вывод, что "Эвертон" мысленно уже на пляже, однако дома "ириски" выступают достойно, не зная поражений 10 поединков кряду в Премьер-Лиге. Последний раз "вилланы" побеждали на "Гудисон Парк" с учетом всех соревнований еще в декабре 2008 (2:3).



Защитник "Эвертона" Йерри Мина выбыл из строя с мышечной травмой, но Мейсон Холгейт и Андре Гомеш готовы вернуться.



Защитники "Астон Виллы" Кортни Хауз и Нил Тэйлор не успевают восстановиться к четвергу.



ЛЕСТЕР — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" провалил матч против "Борнмута", пропустив четыре мяча в течение второго тайма и поражением 4:1 поставив под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов. "Шеффилд Юнайтед" вернулся в неважной форме после карантина, но быстро вошел в ритм и из 12 последних очков набрал 10. "Лисы" выиграли все четыре последних встречи с "клинками" во всех соревнованиях.



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю дисквалифицирован за свое удаление против "Борнмута". Бену Чилуэллу, Джеймсу Мэддисону и Марку Олбрайтону будет устроен фитнес-тест.



После травмы паха может вернуться полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Флек. Леон Кларк и Люк Фримен остаются вне игры.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" уже откровенно доигрывает сезон, потерпев пять поражений подряд в Премьер-Лиге, хотя отрезками может создать проблем своим соперникам. А вот "Манчестер Юнайтед" продолжает отчаянную борьб за попадание в зону Лиги Чемпионов, и пятого места теперь будет недостаточно ввиду снятия санкций с "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" ни разу не уступили в 10 последних выездах к "орлам" в рамках Премьер-Лиги, одержав семь побед.



Нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке приступает к трехматчевой дисквалификации. Гари Кэхилл и Джеймс Томкинс травмированы, но Джеффри Шлюпп уже в порядке.



САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 22:15



"Саутгемптон" остается единственной командой Премьер-Лиги, дома набравшей очков меньше, чем на выезде в этом сезоне. При этом "Брайтон" не знает поражений уже в пяти матчах за пределами своего стадиона, хотя и выиграл только один из них. "Святые" уступили лишь дважды в 19 последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.



Полузащитик "Брайтона" Стивен Альсате уже не сыграет в этом сезоне из-за операции на паховых мышцах. Также травмирован Хосе Искьердо.



Список потерь "Саутгемптона" ограничивается Яном Валери, Софианом Буфалем и Муссой Дженепо.