36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга
В четверг, 16 июля, четырьмя поединками завершится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 20:00
Победа 2:0 над "Кристал Пэлас" в воскресенье имела огромное значение для "Астон Виллы", но впереди у бирмингемцев очередной большой матч, в котором необходимо набирать очки, чтобы зацепиться за шансы на выживание. По игре против "Вулверхэмптона" можно было сделать вывод, что "Эвертон" мысленно уже на пляже, однако дома "ириски" выступают достойно, не зная поражений 10 поединков кряду в Премьер-Лиге. Последний раз "вилланы" побеждали на "Гудисон Парк" с учетом всех соревнований еще в декабре 2008 (2:3).
Защитник "Эвертона" Йерри Мина выбыл из строя с мышечной травмой, но Мейсон Холгейт и Андре Гомеш готовы вернуться.
Защитники "Астон Виллы" Кортни Хауз и Нил Тэйлор не успевают восстановиться к четвергу.
ЛЕСТЕР — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 20:00 Онлайн-трансляция
"Лестер" провалил матч против "Борнмута", пропустив четыре мяча в течение второго тайма и поражением 4:1 поставив под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов. "Шеффилд Юнайтед" вернулся в неважной форме после карантина, но быстро вошел в ритм и из 12 последних очков набрал 10. "Лисы" выиграли все четыре последних встречи с "клинками" во всех соревнованиях.
Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю дисквалифицирован за свое удаление против "Борнмута". Бену Чилуэллу, Джеймсу Мэддисону и Марку Олбрайтону будет устроен фитнес-тест.
После травмы паха может вернуться полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Флек. Леон Кларк и Люк Фримен остаются вне игры.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:15 Онлайн-трансляция
"Кристал Пэлас" уже откровенно доигрывает сезон, потерпев пять поражений подряд в Премьер-Лиге, хотя отрезками может создать проблем своим соперникам. А вот "Манчестер Юнайтед" продолжает отчаянную борьб за попадание в зону Лиги Чемпионов, и пятого места теперь будет недостаточно ввиду снятия санкций с "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" ни разу не уступили в 10 последних выездах к "орлам" в рамках Премьер-Лиги, одержав семь побед.
Нападающий "Пэлас" Кристиан Бентеке приступает к трехматчевой дисквалификации. Гари Кэхилл и Джеймс Томкинс травмированы, но Джеффри Шлюпп уже в порядке.
САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 22:15
"Саутгемптон" остается единственной командой Премьер-Лиги, дома набравшей очков меньше, чем на выезде в этом сезоне. При этом "Брайтон" не знает поражений уже в пяти матчах за пределами своего стадиона, хотя и выиграл только один из них. "Святые" уступили лишь дважды в 19 последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях.
Полузащитик "Брайтона" Стивен Альсате уже не сыграет в этом сезоне из-за операции на паховых мышцах. Также травмирован Хосе Искьердо.
Список потерь "Саутгемптона" ограничивается Яном Валери, Софианом Буфалем и Муссой Дженепо.
16.07.2020 13:00
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Последние комментарии:
Пэлас может больно укусить, те же Пенсы еле унесли ноги от них. Да и дома играют.
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Сегодня будет играть клуб, выигравший в 13 раз больше апл, чем наш ливерпуль за всю историю. Стоит глянуть.
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Как же сладко МЮ будет Е6ать сегодня кп и в воскресенье лэмпусика нагнет в четвёртый раз за сезон)
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Роджерса вряд-ли из Лестера выдернуть получится, остаётся только Рафу возвращать. нельзя больше этот бардак терпеть. спасибо Клоппу за ЛЧ (хотя там наполовину Бувача заслуга) и удачи. одно дело собрать лучших спецов по всей Европе и совсем другое думать самому. когда у штаба Клоппа нет идей он только с открытым ртом и недоуменным видом на бровке стоять может.
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Меня начинает конкретно бесить Окс. После травмы никак не может нормально набрать форму. Ни резкости, ни интересных решений, только чисто слот занимает. Что касается японца, пока не хочу делать окончательных выводов, но то что за пол года он сделал только гдет 1.5 полезных действия, без фактических вкладов, тоже не особо радует.
Че думаете по их поводу колбасы?
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шо тут еще сказать...пососет мю и лестер, тут и к гадалке не ходи.
А потом мю пососет еще раз, еще раз, ну и еще раз на верочку. В итоге самые пососные и окажутся вне зоны ЛЧ.
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на этом сайте сидят мальчики-девственники? покажите жеребцов
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кто в курсе, зачем армяхи опять на азеров напали? че там ваще происходит?
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На этот сайте сидят девушки-девственницы? покажите малышек
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Лестер выиграет скам в итоге всосет ведя до этого в счете
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