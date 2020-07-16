Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Сити "Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму от компании Puma на сезон 2020/21.

Создавая новую форму, технический спонсор "горожан" вдохновлялся работами известного английского художника Марка Кеннеди.

Дизайн футболки выполнен в виде мозаики, которая исторически является фирменным знаком Манчестера.

Команда Хосепа Гвардиолы примерит эту форму уже в ближайший уикенд, когда сойдется с "Арсеналом" на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити

Новая домашняя форма Манчестер Сити


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1059

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Последние комментарии:




  1. danilych89 16.07.2020 12:53 # danilych89
    как-то монотонно.. хот бы вставочки какие сделали на рукавах или на груди другого цвета. ну и как всегда трусы просто белые. это прям кладезь экономии для спортивных брендов - не надо заморачиваться над дизайном нижней части формы.

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  2. sterlyad 16.07.2020 12:53 # sterlyad
    Форма символизирует, что ман сити закончил 2 летнюю гегемонию в англии, т.к. мы видим трещины на футболках.

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  3. kazakh12 16.07.2020 12:49 # kazakh12
    Плагиат на прошлогоднюю форму Челси

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  4. j-silver 16.07.2020 12:45 # j-silver
    стерлингу нравится

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  5. mc-od 16.07.2020 12:36 # mc-od
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  6. w1 16.07.2020 12:34 # w1
    стекло почти разбили, недолго осталось

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  7. flamic 16.07.2020 12:27 # flamic
    Я бы нефтевышку ебанул где нить в центре футболки, чтоб местные аборигены вместе с клопом и упоротым мауром просрались как следует.

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  8. gerrard08 16.07.2020 12:24 # gerrard08
    хоть они и гандоны, но форма не плохая.

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  9. dragonishka 16.07.2020 12:10 # dragonishka
    Неплохая, но хуже предыдущей

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  10. xah 16.07.2020 12:07 # xah
    Хорошая форма

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  11. wmrpkvhzeflbrmo 16.07.2020 12:06 # wmrpkvhzeflbrmo
    Потерял дар речи от восторга. Невероятная.
    Рs. продаю этот аккаунт, за 4000 тыс. рублей; почта:
    anatolij.sawitch@yandex.ru

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  12. alexomck 16.07.2020 12:03 # alexomck
    воротник бы убрать, но и так топ.

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  13. beatles-red 16.07.2020 12:02 # beatles-red
    Красивая форма. Пума постаралась

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  14. scholes22 16.07.2020 12:01 # scholes22
    КОРОЛЯМ, КОРОЛЕВСКАЯ ФОРМА!!! КОРОЛИ!!!

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