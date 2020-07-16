Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму от компании Puma на сезон 2020/21.

Создавая новую форму, технический спонсор "горожан" вдохновлялся работами известного английского художника Марка Кеннеди.



Дизайн футболки выполнен в виде мозаики, которая исторически является фирменным знаком Манчестера.



Команда Хосепа Гвардиолы примерит эту форму уже в ближайший уикенд, когда сойдется с "Арсеналом" на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.



























