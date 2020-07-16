Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2020/21 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил свою новую домашнюю форму от компании Puma на сезон 2020/21.
Создавая новую форму, технический спонсор "горожан" вдохновлялся работами известного английского художника Марка Кеннеди.
Дизайн футболки выполнен в виде мозаики, которая исторически является фирменным знаком Манчестера.
Команда Хосепа Гвардиолы примерит эту форму уже в ближайший уикенд, когда сойдется с "Арсеналом" на "Уэмбли" в рамках полуфинала Кубка Англии.
16.07.2020 12:00
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Последние комментарии:
как-то монотонно.. хот бы вставочки какие сделали на рукавах или на груди другого цвета. ну и как всегда трусы просто белые. это прям кладезь экономии для спортивных брендов - не надо заморачиваться над дизайном нижней части формы.
(ответить)
Форма символизирует, что ман сити закончил 2 летнюю гегемонию в англии, т.к. мы видим трещины на футболках.
(ответить)
Плагиат на прошлогоднюю форму Челси
(ответить)
стерлингу нравится
(ответить)
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
стекло почти разбили, недолго осталось
(ответить)
Я бы нефтевышку ебанул где нить в центре футболки, чтоб местные аборигены вместе с клопом и упоротым мауром просрались как следует.
(ответить)
хоть они и гандоны, но форма не плохая.
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Неплохая, но хуже предыдущей
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Хорошая форма
(ответить)
Потерял дар речи от восторга. Невероятная.
Рs. продаю этот аккаунт, за 4000 тыс. рублей; почта:
anatolij.sawitch@yandex.ru
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воротник бы убрать, но и так топ.
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Красивая форма. Пума постаралась
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КОРОЛЯМ, КОРОЛЕВСКАЯ ФОРМА!!! КОРОЛИ!!!
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