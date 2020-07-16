Клопп не расстроен, что "Ливерпулю" больше не обновить рекорд по очкам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не печалит упущенная возможность обновить рекорд Премьер-Лиги по количеству набранных очков за сезон.

Поражение 2:1 от "Арсенала" накануне означает, что "Ливерпуль" уже не сможет ни побить, ни хотя бы повторить рекорд "Манчестер Сити" из 100 набранных очков в сезоне 2017/18.



Тем не менее, "красные" остаются чемпионами, и именно на этом предпочитает сосредоточиться Клопп.



"Нет, я не расстроен упущенной возможностью установить рекорд. По крайней мере, пока. Я просто хочу набрать очки, которые мы все еще можем набрать, а в конце сезона посмотрим, сколько их у нас".



"Я не могу искать негатив в этом очень позитивном сезоне, когда мы так рано стали чемпионами и имеем уже 93 очка. Я не такой человек, чтобы искать негатив в том, что мы больше не можем набрать 100 очков".



"Мы набираем те очки, которые заслуживаем, а в конце сезона посмотрим. В данный момент их у нас 93 за два матча до конца, но это будут два очень сложных матча. В любом случае парни провели исключительный сезон, и этого у них не отнять".



"Однако конкретно этим матчем я не рад. Наоборот, я расстроен и зол некоторыми вещами. Игра была хорошей и настрой был хорошим, но мы устроили перерыв, а это не есть хорошо. Поэтому мы и проиграли матч", — цитирует Клоппа Goal.