Артета опасается, что у него не будет денег летом

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность тем скромным бюджетом, на который ему предстоит перестраивать команду.

Несмотря на волевую победу 2:1 над "Ливерпулем" накануне, "Арсенал" уже не имеет шансов пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, да и за путевку в Лигу Европы придется серьезно побороться.



Если добавить сюда экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, то Артета рискует выйти на трансферный рынок с пустыми карманами, и это усложняет задачу Микеля.



"Будут ли у меня деньги? Я не знаю. Это вызывает большое беспокойство. Вы могли видеть, как "Ливерпуль" создавал свою команду — здесь нет магии, ты должен укреплять состав качественными игроками. И нам нужен более глубокий состав, чтобы соперничать на этом уровне. В этом заключается наш вызов".



"Это сложная задача. Только взгляните на разницу двух команд — она безмерна. Во многих аспектах нам не прибавить за два месяца, однако по энергии, самоотдаче, бойцовскому духу мы уже сравнялись".



"Раньше этого не было, поэтому я очень горжусь. Остальное потребует времени, но, по крайней мере, теперь игроки могут почувствовать, что мы на правильном пути", — сообщил Артета Sky Sports.