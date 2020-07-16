Артета опасается, что у него не будет денег летом

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность тем скромным бюджетом, на который ему предстоит перестраивать команду.

Несмотря на волевую победу 2:1 над "Ливерпулем" накануне, "Арсенал" уже не имеет шансов пробиться в Лигу Чемпионов на будущий сезон, да и за путевку в Лигу Европы придется серьезно побороться.

Если добавить сюда экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, то Артета рискует выйти на трансферный рынок с пустыми карманами, и это усложняет задачу Микеля.

"Будут ли у меня деньги? Я не знаю. Это вызывает большое беспокойство. Вы могли видеть, как "Ливерпуль" создавал свою команду — здесь нет магии, ты должен укреплять состав качественными игроками. И нам нужен более глубокий состав, чтобы соперничать на этом уровне. В этом заключается наш вызов".

"Это сложная задача. Только взгляните на разницу двух команд — она безмерна. Во многих аспектах нам не прибавить за два месяца, однако по энергии, самоотдаче, бойцовскому духу мы уже сравнялись".

"Раньше этого не было, поэтому я очень горжусь. Остальное потребует времени, но, по крайней мере, теперь игроки могут почувствовать, что мы на правильном пути", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. pauk 16.07.2020 11:17 # pauk
    А ещё у Ливерпуля есть тренер и грамотный менеджмент
    они умеют распоряжаться деньгами, а ты пока непойми что - недовенгер, полуэмери.

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  2. acceptodessa 16.07.2020 11:07 # acceptodessa
    Зато у нас есть подшконарьная шавка чолсе88.

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  3. dnb 16.07.2020 10:40 # dnb
    у меня каждый год так

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  4. unclearness 16.07.2020 10:39 # unclearness
    Адекватно

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  5. mixmaster 16.07.2020 10:19 # mixmaster
    все норм расписал. потенциал выше чем у любого клуба лондона

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  6. chelsea88 16.07.2020 10:02 # chelsea88
    Лолблеать)))
    Конечно не будет, гейклубу ещё лет 8 за Пепе ипотеку выплачивать)

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