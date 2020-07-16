Партей отверг "Арсенал" и подпишет новый контракт с "Атлетико"

Полузащитник Томас Партей отверг интерес "Арсенала" и собирается заключить новый выгодный контракт с "Атлетико".

На протяжении последних месяцев не утихали слухи, что Партей является целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно.



Отец Томаса всячески подогревал эти слухи, подтверждая переговоры с "Арсеналом" и желание своего выступать в Премьер-Лиге.



Однако высока вероятность, что "канониров" просто использовали. Использовали для того, чтобы выбить из "Атлетико" более выгодные условия для 27-летнего ганца.



Как сообщает GhanaSoccerNet, на самом деле Партей не думает об отъезде из Мадрида и сейчас находится на пороге подписания нового контракта, благодаря которому его зарплата вырастет более чем вдвое — до 135 тысяч фунтов в неделю.



При этом отступные по новому контракту Партея, сыгравшего 44 матча за "Атлетико" в этом сезоне, увеличатся с 43 до 87.2 млн. фунтов.