Партей отверг "Арсенал" и подпишет новый контракт с "Атлетико"

Томас Партей Полузащитник Томас Партей отверг интерес "Арсенала" и собирается заключить новый выгодный контракт с "Атлетико".

На протяжении последних месяцев не утихали слухи, что Партей является целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно.

Отец Томаса всячески подогревал эти слухи, подтверждая переговоры с "Арсеналом" и желание своего выступать в Премьер-Лиге.

Однако высока вероятность, что "канониров" просто использовали. Использовали для того, чтобы выбить из "Атлетико" более выгодные условия для 27-летнего ганца.

Как сообщает GhanaSoccerNet, на самом деле Партей не думает об отъезде из Мадрида и сейчас находится на пороге подписания нового контракта, благодаря которому его зарплата вырастет более чем вдвое — до 135 тысяч фунтов в неделю.

При этом отступные по новому контракту Партея, сыгравшего 44 матча за "Атлетико" в этом сезоне, увеличатся с 43 до 87.2 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Атлетико, Партей

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 09:00

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  1. chelsea88 16.07.2020 09:47 # chelsea88
    Поссал на гейклуб аснл)

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  2. gormartin 16.07.2020 09:29 # gormartin
    опять негр заипали епт

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  3. wengerrrro 16.07.2020 09:10 # wengerrrro
    ваще поxую

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