Сульшер: "Несправедливо, что "Челси" отдыхает на 48 часов больше"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал несправедливостью тот факт, что "Челси" имеет два лишних дня отдыха перед полуфиналом Кубка Англии в воскресенье.

Свой матч 36-го тура Премьер-Лиги "Челси" провел еще в минувший вторник, отпраздновав минимальную победу над "Норвичем" в домашних стенах благодаря голу Оливье Жиру.

А вот "Юнайтед" сыграет только в четверг, отправившись в гости к "Кристал Пэлас", чтобы в воскресенье вернуться в Лондон и сразиться на "Уэмбли" с "Челси". Такое расписание огорчает Сульшера.

"Естественно, я обеспокоен из-за того, что у них будет на 48 часов больше, чтобы отдохнуть и восстановить силы".

"Это несправедливо. Перед возобновлением сезона мы говорили о том, что расписание должно быть справедливым, а это несправедливо. Но я должен думать о том, как нам выиграть в четверг, а там уже посмотрим".

"Пока что нам особо не приходилось играть каждые три дня, но теперь придется. Следующие две недели будут чрезвычайно насыщенными, однако мы в хорошей, очень хорошей физической готовности — наши парни не чувствовали себя так хорошо годами".

"В концовке прошлого сезона наша физическая готовность оставляла желать лучшего, вдобавок у нас были травмы, но в этом сезоне у нас нет такого рода проблем".

"Это не станет проблемой, но я определенно обеспокоен, потому что лишние 24 или 48 часов — это большая разница на данной стадии сезона".

"Скажем так, нам не выпали четыре туза на заключительные две недели", — цитирует Сульшера ESPN.


Метки Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. redevilsfun 16.07.2020 08:18 # redevilsfun
    а он прав, где справедливость?

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  2. sterlyad 16.07.2020 08:17 # sterlyad
    Подумал, что опять наш клоп ноет.

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