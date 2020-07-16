Сульшер: "Несправедливо, что "Челси" отдыхает на 48 часов больше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назвал несправедливостью тот факт, что "Челси" имеет два лишних дня отдыха перед полуфиналом Кубка Англии в воскресенье.

Свой матч 36-го тура Премьер-Лиги "Челси" провел еще в минувший вторник, отпраздновав минимальную победу над "Норвичем" в домашних стенах благодаря голу Оливье Жиру.



А вот "Юнайтед" сыграет только в четверг, отправившись в гости к "Кристал Пэлас", чтобы в воскресенье вернуться в Лондон и сразиться на "Уэмбли" с "Челси". Такое расписание огорчает Сульшера.



"Естественно, я обеспокоен из-за того, что у них будет на 48 часов больше, чтобы отдохнуть и восстановить силы".



"Это несправедливо. Перед возобновлением сезона мы говорили о том, что расписание должно быть справедливым, а это несправедливо. Но я должен думать о том, как нам выиграть в четверг, а там уже посмотрим".



"Пока что нам особо не приходилось играть каждые три дня, но теперь придется. Следующие две недели будут чрезвычайно насыщенными, однако мы в хорошей, очень хорошей физической готовности — наши парни не чувствовали себя так хорошо годами".



"В концовке прошлого сезона наша физическая готовность оставляла желать лучшего, вдобавок у нас были травмы, но в этом сезоне у нас нет такого рода проблем".



"Это не станет проблемой, но я определенно обеспокоен, потому что лишние 24 или 48 часов — это большая разница на данной стадии сезона".



"Скажем так, нам не выпали четыре туза на заключительные две недели", — цитирует Сульшера ESPN.