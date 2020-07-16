Гвардиола не будет отговаривать Сильву от ухода из "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет отговаривать полузащитника Давида Сильву от ухода из клуба.

Напомним, Сильва еще прошлым летом объявил, что это сезон станет его 10-м и одновременно последним на "Этихад".



Под занавес кампании 34-летний испанец набрал устрашающую форму, в среду вечером отметившись голом со штрафного в победном для "горожан" матче против "Борнмута" (2:1). Однако это ничего не меняет.



"Он решил уйти, он говорил это много раз. Думаю, он хочет остановиться на 10 сезонах".



"Он находится в невероятной форме после возвращения с карантина. Он провел очередной исключительный мяч и снова забил великолепный гол, во второй игре подряд".



"Надеюсь, он вернется для прощального матча, который он более чем заслуживает. Также надеюсь, он сможет найти место, где проведет заключительные годы в своей карьере", — приводит слова Гвардиолы BBC.