Ван Дейк: "Это полностью моя вина"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что стал для своей команды "злодеем" в проигранном матче против "Арсенала" (2:1).

Именно с ошибки Ван Дейка, чья невнимательная передача голкиперу была перехвачена, начался камбэк "Арсенала" после того, как "Ливерпуль" открыл счет усилиями Садио Мане.



Такого рода ошибки — большая редкость для Виргила, однако 29-летний голландец всецело признает свою вину.



"Естественно, мы просто подарили им два этих гола. Думаю, до первого гола мы полностью контролировали игру, подвергали их давлению, а затем мы позволили им дважды забить".



"После такого сложно оправиться. Мы создали ряд моментов, а они пытались поймать нас на контратаках. Когда ты позволяешь сопернику забивать таким образом — и это произошло в том числе из-за меня, — ты получаешь по заслугам".



"Если вы посмотрите на пропущенные нами голы, то их не должно было быть. Но до них все было нормально. Мы оказывали давление и забили хороший гол".



"Такое случается в футболе, что ты можешь потерять концентрацию на мгновение. Ты должен реагировать на такие вещи. С нами это случилось сегодня дважды".



"Слишком легко сказать, что чемпионство нас расслабило. Если вы посмотрите на игру, то до моей ошибки все было нормально, мы хорошо играли. В какой-то момент у меня было ощущение, что мы комфортно победим".



"К сожалению, я совершил ошибку, и я несу за нее ответственность. Я мужественно это признаю, и давайте двигаться дальше".



"Порой такова жизнь футболиста. Ты можешь победить и быть героем, а в другой момент ты можешь быть злодеем. Я совершил ошибку, и это полностью моя вина".



"Мы постараемся выиграть два оставшихся матча перед заслуженным перерывом, но не будем забывать, что мы уже провели великолепный сезон", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.