"Ливерпуль" проиграл "Арсеналу" и лишился шансов на рекорд
"Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Арсенала" и лишился возможности достичь рекордного рубежа в 100 очков за сезон Премьер-Лиги.
По сравнению с поражением 2:1 от "Тоттенхэма" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав Роба Холдинга, Седрика Соареша, Лукаса Торрейру, Риса Нелсона и Букайо Сака.
У "красных" Трент Александер-Арнольд и Алекс Окслейд-Чемберлен заменили молодых Неко Уильямса и Кертиса Джонса.
В начале матча команды только присматривались друг к другу, а на 12-й минуте Эмилиано Мартинес едва не совершил привоз. Роберто Фирмино заблокировал удар голкипера хозяев от своих ворот, и мяч отскочил в штангу.
"Ливерпуль" уверенно контролировал мяч на чужой половине и довольно легко открыл счет на 20-й минуте. Энди Робертсон получил снаряд на левом краю штрафной от Фирмино, а затем прострелил на линию вратарской, куда уже прибежал Садио Мане, которому лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
Перерыв на водопой в середине первого тайма помог "Арсеналу" прийти в чувство и выправить свою игру — и уже на 32-й минуте счет стал равным. Виргил Ван Дейк, прессингуемый Нелсоном, неудачно отдал передачу на Алиссона, но эта передача не дошла до адресата и была перехвачена Александром Лакасеттом, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:1.
Нелепо пропущенный гол смутил "красных", а "канониры", напротив, поверили в себя. Незадолго до перерыва Нелсон снова пустился в прессинг, заставив Алиссона подарить мяч Лакасетту. Александр быстро вернул снаряд в штрафную на Риса, и тот вывел свою команду вперед — 2:1.
После перерыва "Арсенал" сосредоточился на обороне. "Ливерпуль" безраздельно владел мячом, но в чужую штрафную проникал с большим трудом. Пару шансов имел Мохамед Салах, но как и в предыдущем матче с Ником Поупом, переиграть Мартинеса ему не удавалось.
Несмотря на оказываемое давление, игра у гостей не клеилась, голевые шансы почти не возникали. Хозяевам удалось отстоять победу, причем без особого напряга.
После оформления чемпионства "Ливерпуль" просто не похож на себя. Но сегодня "красных" подвела не только атака, но и оборона — Виргил Ван Дейк и Алиссон стали прямыми виновниками поражения своей команды.
"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче
16.07.2020 00:15
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Последние комментарии:
но пенсов колбасята пожалуй вынесут.
причины две.
первая - это домашний матч, что априори не позволит так уж расхлябано катать.
причина номер два - поднимать кубок апл после всоса ну ваще не комильфо.
но на ничейку можно понадеятся. Она тоже будет збс, если учитывать, что ласт тур лестер с мю в очном матче рубятся.
вот за ничейку и притопим пожалуй.
(ответить)
Неадекватов, "гыгымонов" и прочих погорельцев всех мастей с золотым онбитеном и межгалактическим рекордом! ))
P.S. Адекватным 4-0пукам не унывать! Это всего лишь игра. И вообще, врядли кто-либо, когда-нибудь повторит рекорд КОРОЛЕЙ с трехзначным значением, тем более выигрыш всех пяти внутренних трофеев за сезон. Просто радуемся, что все мы вместе, здесь на фупли, были свидетелями этих исторических побед и живем дальше.))
(ответить)
ну короч арсу надо ебнуть мс в полуфинале кубка.
но это вряд ли.
там вряд ли опять дадут им 2 гола ебнуть с 2 привозов защитников.
а с 0 ударами за матч вряд ли получится победить)
(ответить)
Скузня в ветке пеняет на отсутствие Хэндо, но в упор не видит, что всей команде вместе с Клоппом уже пох на оставшиеся матчи. Собственно, а почему нет?
(ответить)
скриньте.
дали колбаске понюхать титул
а в следующем сезоне упадут где-то на 3-4 место, класс игроков то есть какой ни какой...но уже будут во всю силу против них играть, автобусы выставлять нормальные, а не дырявые.
скриньте кароч.
(ответить)
Кейта очень хорош, япошка не вывозит, аоч тоже
(ответить)
Хоть бы Юве проиграл этим мученикам, стали бы героями
(ответить)
— Оборонительная работа "Челси" в цифрах.
Мы занимаем первое место в лиге по перехватам.
Количество ударов, которое мы допускаем из пределов своей штрафной — просто караул. Мы — 18-е в АПЛ по этому показателю.
Ну и по пропущенным голам мы 10-е.
* Показатель "Possessions won" включает в себя сразу все оборонительные показатели, такие как отборы, перехваты, выигранные воздушные дуэли, заблокированные прострелы и т.д.).
собственно канте наше фсе))
без него были бы в чемпионшипе уже))))
10ые блять по пропущенным, клоуны)))
это еще я не говорю, что они в европе на 2 месте с конца по пропущеным голам после угловых и штрафных)))) после амьена блять))
(ответить)
вот хотите понимайте хотите отвергайте...но блять, что и требовалось доказать.
Поставить автобус против ливера и они никуя не могут...
но конечно же до момента оформления титула пуля все с ними играли в открытый футбол..ну почему бы собственно и нет.
не говорю, что это заговор лиги какой-то для повышения интереса к апл слить чемпик ливеру...да и бред этот. Но такие вот вещи мне в упор не ясны.
И о какой парадокс, как только ливер оформил чемпик, все резко это поняли и давать от защиты играть.
(ответить)
Все еще можем попасть в ЛЧ, верю!
(ответить)
Надеюсь, хоть пенсы станут играть на встречных курсах.
(ответить)
После карантина Ливерка набирает очки как Астон Вилла с Уотфордом. В принципе на СБ должно быть без сюрпризов.
(ответить)
Нужен цпз и форвард в ЛФК. Какие варики?
(ответить)
Такая шляпа! Теперь с Ливерпулем ставь самый тупой автобус и считай 50% победы. Будто в одночасье разучились из взламывать. Без Хендо беда, даже не тактически, не по игре, а по настрою и концентрации.
(ответить)
когда Салах научится играть правой ногой?
(ответить)
Ещё одно подтверждение того, насколько Хендерсон важен для ЛФК.
(ответить)
Что тут скажешь, Арсик уже на мотивации отскоки себе хоть начал как-то создавать.. Похвально!
(ответить)
С победой канониров, красавцы, обсосали шлюх ещё сильней!!!
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Обидно конечно, что совсем без мотивации вышли сегодня
Можно ведь было против такой команды показать получше игру,так играть это уж ни в какие ворота...
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Тополиный пух...
Салах - петух
Юрген Клопп очкастый пииииидорг
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