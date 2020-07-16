"Ливерпуль" проиграл "Арсеналу" и лишился шансов на рекорд

"Ливерпуль" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Арсенала" и лишился возможности достичь рекордного рубежа в 100 очков за сезон Премьер-Лиги.

По сравнению с поражением 2:1 от "Тоттенхэма" главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав Роба Холдинга, Седрика Соареша, Лукаса Торрейру, Риса Нелсона и Букайо Сака.



У "красных" Трент Александер-Арнольд и Алекс Окслейд-Чемберлен заменили молодых Неко Уильямса и Кертиса Джонса.



В начале матча команды только присматривались друг к другу, а на 12-й минуте Эмилиано Мартинес едва не совершил привоз. Роберто Фирмино заблокировал удар голкипера хозяев от своих ворот, и мяч отскочил в штангу.



"Ливерпуль" уверенно контролировал мяч на чужой половине и довольно легко открыл счет на 20-й минуте. Энди Робертсон получил снаряд на левом краю штрафной от Фирмино, а затем прострелил на линию вратарской, куда уже прибежал Садио Мане, которому лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



Перерыв на водопой в середине первого тайма помог "Арсеналу" прийти в чувство и выправить свою игру — и уже на 32-й минуте счет стал равным. Виргил Ван Дейк, прессингуемый Нелсоном, неудачно отдал передачу на Алиссона, но эта передача не дошла до адресата и была перехвачена Александром Лакасеттом, который проскочил мимо голкипера и поразил пустые ворота — 1:1.



Нелепо пропущенный гол смутил "красных", а "канониры", напротив, поверили в себя. Незадолго до перерыва Нелсон снова пустился в прессинг, заставив Алиссона подарить мяч Лакасетту. Александр быстро вернул снаряд в штрафную на Риса, и тот вывел свою команду вперед — 2:1.



После перерыва "Арсенал" сосредоточился на обороне. "Ливерпуль" безраздельно владел мячом, но в чужую штрафную проникал с большим трудом. Пару шансов имел Мохамед Салах, но как и в предыдущем матче с Ником Поупом, переиграть Мартинеса ему не удавалось.



Несмотря на оказываемое давление, игра у гостей не клеилась, голевые шансы почти не возникали. Хозяевам удалось отстоять победу, причем без особого напряга.



После оформления чемпионства "Ливерпуль" просто не похож на себя. Но сегодня "красных" подвела не только атака, но и оборона — Виргил Ван Дейк и Алиссон стали прямыми виновниками поражения своей команды.



"Арсенал" — "Ливерпуль". Отчет о матче