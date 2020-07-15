Зийеш: "Всегда мечтал играть за "Челси"

Вингер Хаким Зийеш признался, что переход в "Челси" стал для него исполнением мечты.

"Челси" согласовал приобретение Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов еще в феврале, а в минувшую субботу Хаким приступил к тренировкам на базе своего нового клуба.



27-летний марокканец восхищается теми игроками, которые выступали за "Челси" в прошлом, включая своего наставника Фрэнка Лэмпарда.



"Будучи молодым парнем, ты всегда мечтаешь играть за большой клуб. Клуб из Премьер-Лиги, конечно".



"Когда я был молод, здесь выступали такие игроки. "Челси" всегда был большим клубом, поэтому я очень рад, и это многое значит для меня".



"Я играл за юношескую команду в Херенвене, а здесь играли Дрогба, Лэмпард, Терри — все эти большие имена. Мы всегда следили за "Челси", и для меня многое значит, что теперь я сам могу играть здесь", — сообщил Зийеш официальному веб-сайту "Челси".