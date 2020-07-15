Зийеш: "Всегда мечтал играть за "Челси"
Вингер Хаким Зийеш признался, что переход в "Челси" стал для него исполнением мечты.
"Челси" согласовал приобретение Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов еще в феврале, а в минувшую субботу Хаким приступил к тренировкам на базе своего нового клуба.
27-летний марокканец восхищается теми игроками, которые выступали за "Челси" в прошлом, включая своего наставника Фрэнка Лэмпарда.
"Будучи молодым парнем, ты всегда мечтаешь играть за большой клуб. Клуб из Премьер-Лиги, конечно".
"Когда я был молод, здесь выступали такие игроки. "Челси" всегда был большим клубом, поэтому я очень рад, и это многое значит для меня".
"Я играл за юношескую команду в Херенвене, а здесь играли Дрогба, Лэмпард, Терри — все эти большие имена. Мы всегда следили за "Челси", и для меня многое значит, что теперь я сам могу играть здесь", — сообщил Зийеш официальному веб-сайту "Челси".
15.07.2020 23:00
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очередная проститутка мужского рода
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Только перешел а уже тренеруется стоять на колене. Топарь
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Просто не могу. Большой п*зды козырек шо он, шо челсе.
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Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»
20 мая 2019, 11:23 Футбол
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
«У меня есть два любимых клуба — „Арсенал“ и „Барселона“. Моя мечта — играть за один из них», — приводит слова Зиеша Goal со ссылкой на Ajax TV.
Ранее сообщалось, что отступные в контракте Зиеша составляют ? 29 млн.
26-летний Зиеш перешёл в «Аякс» летом 2016 года из «Твенте». Сумма трансфера составила ? 11 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором 16 забитых мячей. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в 17 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с амстердамским клубом действителен до лета 2021 года.
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С детства за Челси!!!
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Тут даже Салах с Де Брюйне в штаны наложили. Смотри не пополни коллекцию.
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Ну... Он сказал, что мечтал играть за большой клуб из апл, коим челси и является.
Михайло, ну не нада...
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