Дубль Кейна обеспечил "Тоттенхэму" победу над "Ньюкаслом"

Харри Кейн преодолел рубеж в 200 голов за "Тоттенхэм", своим дублем обеспечив лондонской команде выездную победу над "Ньюкаслом" со счетом 1:3.

По сравнению с поражением 2:1 от "Уотфорда" в старте у "сорок" появились Деандре Йедлин, Эмиль Крафт и Набиль Бенталеб, заменив Джамаала Ласселлса, Данни Роуза и Хавьера Манкильо.



Стартовый состав "шпор" не изменился после волевой победы 2:1 в дерби над "Арсеналом".



В первом тайме "Ньюкасл" ничуть не уступил своему сопернику по игре, а моментов создал даже больше, но либо бил неточно, либо попадал в штангу, либо гостей выручал Уго Льорис.



"Тоттенхэм" распорядился своими шансами более умело. На 27-й минуте Джовани Ло Чельсо с подступов к штрафной протолкнул мяч на левый край площадки Сон Хен Мину, который пробил между ног защитнику и попал в притирку с ближней штангой — 0:1.



У Сона был еще один момент — после дальнего удара южнокорейца и рикошета мяч летел точно под перекладину, но Мартин Дубравка исполнил классный сейв.



А в начале второго тайма хозяева восстановили равновесие в счете. Серж Орье совершил отбор внутри штрафной, но мяч отбил недалеко. Снаряд достался Мэтту Ритчи, который пушечным ударом прошил Льориса — 1:1.



Впрочем, спустя уже четыре минуты "шпоры" снова вышли вперед. Стивен Бергвейн сделал самонаводящуюся передачу к дальней штанге, где Харри Кейн пробил головой — 1:2.



"Ньюкасл" был хорош, но отыграться не смог. Более того, на последней минуте Кейн головой добил мяч в ворота после отраженного Дубравкой удара Эрика Ламелы — 1:3.



Харри Кейн достиг рубежа в 201 гол за "Тоттенхэм" и впервые в своей карьере забил два мяча головой в одном матче Премьер-Лиги, а "шпоры" повысили свои шансы на попадание в еврокубки — отличный день для Жозе Моуриньо.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче