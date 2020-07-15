"Сити" отстоял победу против "Борнмута"

Давид Сильва Творившаяся в обороне вакханалия едва не оставила "Манчестер Сити" без победы в домашнем матче против "Борнмута", однако все обошлось — 2:1.

Относительно победы 0:5 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Бенжамен Меди, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.

Новыми лицами в старте у "вишенок" стали Стив Кук, Филип Биллинг, Джуниор Станислас и Джошуа Кинг.

Хозяевам "Этихад" потребовалось пять с небольшим минут, чтобы открыть счет. Давид Сильва великолепно исполнил штрафной удар, обведя стенку и поразив ближний угол ворот с касанием перекладины — 1:0.

Столь быстрый гол расслабил "Сити". Конечно, подопечные Хосепа Гвардиолы контролировали игру и почти не делились мячом, однако угрозы воротам Аарона Рамсдейла не создавали. Гости комфортно оборонялись и изредка атаковали.

А на 33-й минуте "Борнмут" едва не сравнял счет. Станислас пробил со штрафного, заставив Эдерсона прыгнуть в угол ворот. Бразильский голкипер перевел мяч в штангу, от которой снаряд отскочил в голову, а от нее — в сторону.

На 37-й минуте у ворот Эдерсона вновь было жарко. "Вишенки" на удивление легко разорвали чужую оборону, но в последний момент Николас Отаменди заблокировал удар Доминика Соланке.

Отделавшись испугом, "Сити" быстро сделал правильные выводы, включился в игру и удвоил счет. Жезус получил мяч на левом краю штрафной от Давида Сильвы, сместился мимо трех соперников и расстрелял ворота — 2:0.

Казалось, "вишенки" повержены, однако перерыв позволил им прийти в чувство и хорошо начать второй тайм. Кинг даже забил гол, но на какие-то миллиметры угодил в офсайд.

Затем игра успокоилась, а на 72-й минуте Давид Сильва нашел в штрафной Жезуса, который упал после контакта со Стивом Куком, подсунувшим свою ногу под бутсу Габриэля. Однако система VAR не поверила в чистоту намерений бразильца и не дала добро на пенальти.

В концовке матча хозяева совсем бросили играть и были за это наказаны. На 88-й минуте появившийся на замену Дэвид Брукс завершил контратаку своей команды, из центра штрафной расстреляв ворота — 2:1. Заключительные минуты прошли тревожно для "горожан", которым пришлось отбиваться, но свою победу они не упустили.

Чересчур быстрый гол слишком расслабил "Сити", и у "Борнмута" были возможности вернуться в игру. Однако забитый Жезусом мяч фактически предрешил судьбу матча. "Горожане" были не на высоте и довольно посредственно оборонялись, но потратили ровно столько сил, сколько было достаточно для победы.

"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2020 21:55

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Последние комментарии:




  1. superperez101 15.07.2020 23:18 # superperez101
    без хендо игры в центре нет
    тиаго не купят - будут всем сливать, и за четверку сражаться а не за трофеи

    даже вандейк привозит какимто ноунеймам

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  2. scholes22 15.07.2020 23:18 # scholes22
    В общем скажу вам истину и правду! Кончал и сцал на е6альники портовым хуесосам тогда, когда это ещё не было мэйнстримом!

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  3. grummer 15.07.2020 23:14 # grummer
    3.8 на лфк. грузите пока можете, глупцы

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  4. largo-winch 15.07.2020 23:14 # largo-winch
    В раздевалке Ливерпуля очень громко... Слышны звуки летящих предметов и мата... Лишь бы Клопп пацанов не покалечил, а то ведь играть ещё во 2 тайме...

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  5. forester 15.07.2020 23:13 # forester
    Ща бы безмозг приворотил язвительно затроллив лифак. Хату на колбасу поставил бы!

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  6. thegodfather 15.07.2020 23:12 # thegodfather
    Бля, лишь бы зеропуки против пенсов бухие вышли... Иначе ваше шансов нету...

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  7. unclearness 15.07.2020 23:11 # unclearness
    Спокуха, у Арсенала есть 45 минут что бы все заруинить к херам, в лучших традициях
    Ща все будет)

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  8. thegodfather 15.07.2020 23:10 # thegodfather
    Сколько колбаса набрала очей за последних туров 10?

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  9. alcoholnarco 15.07.2020 23:10 # alcoholnarco
    Расклад такой: Если выиграем, то мы чемпики. Если проиграем, то мы чемпики.

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  10. hammersmith 15.07.2020 23:09 # hammersmith
    Колбаса сосет
    Победа нас ждет.

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  11. scholes22 15.07.2020 23:09 # scholes22
    Доставляет то, как когда хуесосы начинают проебывать, то начинают кукарекать что пьяные, что-то не получается, не настроены итд., ну что за конченные хуесосы эти портовые вы6лядки, просто самые конченные мрази в мире)))

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  12. farot 15.07.2020 23:07 # farot
    кстати, с каким я там скумом спорил про чемпионские коридоры не только в первом матче в статусе чемпиона?

    Что с ебалом, давун обоссаный?

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  13. skychnie-oboi 15.07.2020 23:07 # skychnie-oboi
    Если сегодня не выигрываем - то пенсам можно сливать выставив молодняк.Ибо понту нет - если рекорд заруинен.

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  14. largo-winch 15.07.2020 23:06 # largo-winch
    ВВД еще рано становиться капитаном

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  15. largo-winch 15.07.2020 23:05 # largo-winch
    Далбаебский настрой на пидерастов
    Да уберите нахуй с поля Фабиньо. Закбали катать на Алиссона

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  16. abracadabra55 15.07.2020 23:04 # abracadabra55
    Да, но, чельси клуб педорасов

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  17. sausage 15.07.2020 23:04 # sausage
    Пиздос. Они там все бухие что ли?

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  18. master-fakaster 15.07.2020 23:04 # master-fakaster
    Ну ничего, 99 тоже красивая цифра

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  19. b84 15.07.2020 23:02 # b84
    о каком рекорде вообще может идти речь с такой лоховской сливной игрой????

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  20. lovrentiy 15.07.2020 23:01 # lovrentiy
    Клоппу нужно репу всем обчесать, чтоб не играли на Алисона

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