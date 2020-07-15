"Сити" отстоял победу против "Борнмута"
Творившаяся в обороне вакханалия едва не оставила "Манчестер Сити" без победы в домашнем матче против "Борнмута", однако все обошлось — 2:1.
Относительно победы 0:5 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Бенжамен Меди, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.
Новыми лицами в старте у "вишенок" стали Стив Кук, Филип Биллинг, Джуниор Станислас и Джошуа Кинг.
Хозяевам "Этихад" потребовалось пять с небольшим минут, чтобы открыть счет. Давид Сильва великолепно исполнил штрафной удар, обведя стенку и поразив ближний угол ворот с касанием перекладины — 1:0.
Столь быстрый гол расслабил "Сити". Конечно, подопечные Хосепа Гвардиолы контролировали игру и почти не делились мячом, однако угрозы воротам Аарона Рамсдейла не создавали. Гости комфортно оборонялись и изредка атаковали.
А на 33-й минуте "Борнмут" едва не сравнял счет. Станислас пробил со штрафного, заставив Эдерсона прыгнуть в угол ворот. Бразильский голкипер перевел мяч в штангу, от которой снаряд отскочил в голову, а от нее — в сторону.
На 37-й минуте у ворот Эдерсона вновь было жарко. "Вишенки" на удивление легко разорвали чужую оборону, но в последний момент Николас Отаменди заблокировал удар Доминика Соланке.
Отделавшись испугом, "Сити" быстро сделал правильные выводы, включился в игру и удвоил счет. Жезус получил мяч на левом краю штрафной от Давида Сильвы, сместился мимо трех соперников и расстрелял ворота — 2:0.
Казалось, "вишенки" повержены, однако перерыв позволил им прийти в чувство и хорошо начать второй тайм. Кинг даже забил гол, но на какие-то миллиметры угодил в офсайд.
Затем игра успокоилась, а на 72-й минуте Давид Сильва нашел в штрафной Жезуса, который упал после контакта со Стивом Куком, подсунувшим свою ногу под бутсу Габриэля. Однако система VAR не поверила в чистоту намерений бразильца и не дала добро на пенальти.
В концовке матча хозяева совсем бросили играть и были за это наказаны. На 88-й минуте появившийся на замену Дэвид Брукс завершил контратаку своей команды, из центра штрафной расстреляв ворота — 2:1. Заключительные минуты прошли тревожно для "горожан", которым пришлось отбиваться, но свою победу они не упустили.
Чересчур быстрый гол слишком расслабил "Сити", и у "Борнмута" были возможности вернуться в игру. Однако забитый Жезусом мяч фактически предрешил судьбу матча. "Горожане" были не на высоте и довольно посредственно оборонялись, но потратили ровно столько сил, сколько было достаточно для победы.
"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче
15.07.2020 21:55
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Последние комментарии:
без хендо игры в центре нет
тиаго не купят - будут всем сливать, и за четверку сражаться а не за трофеи
даже вандейк привозит какимто ноунеймам
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В общем скажу вам истину и правду! Кончал и сцал на е6альники портовым хуесосам тогда, когда это ещё не было мэйнстримом!
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3.8 на лфк. грузите пока можете, глупцы
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В раздевалке Ливерпуля очень громко... Слышны звуки летящих предметов и мата... Лишь бы Клопп пацанов не покалечил, а то ведь играть ещё во 2 тайме...
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Ща бы безмозг приворотил язвительно затроллив лифак. Хату на колбасу поставил бы!
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Бля, лишь бы зеропуки против пенсов бухие вышли... Иначе ваше шансов нету...
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Спокуха, у Арсенала есть 45 минут что бы все заруинить к херам, в лучших традициях
Ща все будет)
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Сколько колбаса набрала очей за последних туров 10?
(ответить)
Расклад такой: Если выиграем, то мы чемпики. Если проиграем, то мы чемпики.
(ответить)
Колбаса сосет
Победа нас ждет.
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Доставляет то, как когда хуесосы начинают проебывать, то начинают кукарекать что пьяные, что-то не получается, не настроены итд., ну что за конченные хуесосы эти портовые вы6лядки, просто самые конченные мрази в мире)))
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кстати, с каким я там скумом спорил про чемпионские коридоры не только в первом матче в статусе чемпиона?
Что с ебалом, давун обоссаный?
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Если сегодня не выигрываем - то пенсам можно сливать выставив молодняк.Ибо понту нет - если рекорд заруинен.
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ВВД еще рано становиться капитаном
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Далбаебский настрой на пидерастов
Да уберите нахуй с поля Фабиньо. Закбали катать на Алиссона
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Да, но, чельси клуб педорасов
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Пиздос. Они там все бухие что ли?
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Ну ничего, 99 тоже красивая цифра
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о каком рекорде вообще может идти речь с такой лоховской сливной игрой????
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Клоппу нужно репу всем обчесать, чтоб не играли на Алисона
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