"Сити" отстоял победу против "Борнмута"

Творившаяся в обороне вакханалия едва не оставила "Манчестер Сити" без победы в домашнем матче против "Борнмута", однако все обошлось — 2:1.

Относительно победы 0:5 над "Брайтоном" в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Бенжамен Меди, Кайл Уолкер, Бернарду Силва и Габриэль Жезус.



Новыми лицами в старте у "вишенок" стали Стив Кук, Филип Биллинг, Джуниор Станислас и Джошуа Кинг.



Хозяевам "Этихад" потребовалось пять с небольшим минут, чтобы открыть счет. Давид Сильва великолепно исполнил штрафной удар, обведя стенку и поразив ближний угол ворот с касанием перекладины — 1:0.



Столь быстрый гол расслабил "Сити". Конечно, подопечные Хосепа Гвардиолы контролировали игру и почти не делились мячом, однако угрозы воротам Аарона Рамсдейла не создавали. Гости комфортно оборонялись и изредка атаковали.



А на 33-й минуте "Борнмут" едва не сравнял счет. Станислас пробил со штрафного, заставив Эдерсона прыгнуть в угол ворот. Бразильский голкипер перевел мяч в штангу, от которой снаряд отскочил в голову, а от нее — в сторону.



На 37-й минуте у ворот Эдерсона вновь было жарко. "Вишенки" на удивление легко разорвали чужую оборону, но в последний момент Николас Отаменди заблокировал удар Доминика Соланке.



Отделавшись испугом, "Сити" быстро сделал правильные выводы, включился в игру и удвоил счет. Жезус получил мяч на левом краю штрафной от Давида Сильвы, сместился мимо трех соперников и расстрелял ворота — 2:0.



Казалось, "вишенки" повержены, однако перерыв позволил им прийти в чувство и хорошо начать второй тайм. Кинг даже забил гол, но на какие-то миллиметры угодил в офсайд.



Затем игра успокоилась, а на 72-й минуте Давид Сильва нашел в штрафной Жезуса, который упал после контакта со Стивом Куком, подсунувшим свою ногу под бутсу Габриэля. Однако система VAR не поверила в чистоту намерений бразильца и не дала добро на пенальти.



В концовке матча хозяева совсем бросили играть и были за это наказаны. На 88-й минуте появившийся на замену Дэвид Брукс завершил контратаку своей команды, из центра штрафной расстреляв ворота — 2:1. Заключительные минуты прошли тревожно для "горожан", которым пришлось отбиваться, но свою победу они не упустили.



Чересчур быстрый гол слишком расслабил "Сити", и у "Борнмута" были возможности вернуться в игру. Однако забитый Жезусом мяч фактически предрешил судьбу матча. "Горожане" были не на высоте и довольно посредственно оборонялись, но потратили ровно столько сил, сколько было достаточно для победы.



"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче