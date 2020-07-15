"Сити" хочет купить Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Сити" рассматривает нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в качестве преемника для Серхио Агуэро и хочет осуществить этот трансфер уже этим летом.

Дождавшись оправдательного вердикта Спортивного арбитражного суда и вернув свое право участвовать в Лиге Чемпионов, теперь, как ожидает Sky Sports, "Сити" развернет бурную деятельность на трансферном рынке.



Одна из задач, стоящих перед главным тренером Хосепом Гвардиолой, заключается в определении преемника для 32-летнего Агуэро, чей контракт истекает через 12 месяцев.



По информации издания, на столь ответственную роль может быть приглашен 22-летний Мартинес, партнер Агуэро по сборной Аргентины. На "Этихад" осведомлены, что Лаутаро отказывается от новой сделки с "Интером".



Действующий контракт Мартинеса, забившего 18 голов в 39 матчах этого сезона за "Интер", предусматривает отступные в 98.5 млн. фунтов, и "Сити" готов перебить любое предложение, которое может сделать "Барселона", также заинтересованная в покупке Лаутаро.