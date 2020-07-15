Гвардиола вспомнил о Венгере, защищая траты "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил об Арсене Венгере, оправдывая действия своего клуба после вердикта Спортивного арбитражного суда.

В минувший понедельник CAS объявил, что претензии УЕФА насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей не имеют под собой оснований. Правда, в справедливость этого вердикта поверили не все, включая некоторых коллег Гвардиолы по тренерскому цеху.



Однако Гвардиола указывает, что недовольные вердиктом CAS клубы сами тратят огромные деньги или тратили в прошлом для достижения успеха.



"У нас много денег, но мы хотели Алексиса Санчеса и не смогли его себе позволить. Мы хотели Харри Магуайра и не смогли его себе позволить. Мы не смогли заплатить столько, сколько заплатил "Юнайтед".



"Поэтому, да, у нас есть деньги, но они есть и у других клубов. За последние 10 лет мы потратили больше, чем до этого, но посмотрите, что 20, 25, 35 лет назад делал Арсен Венгер — человек, который яростно защищает ФФП... Поэтому, Арсен, ты знаешь, что "Манчестер Сити" был прав в том, что делал. Мы потратили много денег, чтобы достичь успеха".



"Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсон тратил кучу денег, чтобы быть успешным. Все клубы, которые жаждут успеха, тратят. Иначе тебе гораздо сложнее", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.