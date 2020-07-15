Симеоне не удивлен интересом "Челси" к Облаку

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не удивлен слухами об интересе "Челси" к голкиперу Яну Облаку.

На днях издание Daily Mirror сообщило, что "Челси" разочаровался в Кепе Аррисабалаге, который теперь может быть использован в качестве разменной монеты в сделке по Облаку.



В этом сезоне 27-летний словенец подтверждает свой высочайший класс, пропустив только 26 голов в 36 матчах Ла Лиги, и терять такого надежного голкипера Симеоне не хочет.



"Меня не удивляет, что каждый год лучшие клубы мира хотят заполучить наших самых важных игроков. Искать лучших — это всегда нормально, и у нас таких много. Некоторые ушли, а некоторые остались".



"Я не удивлен, что "Челси" восхищается Облаком, он определяющий игрок для нас. Однако он наш капитан, а наше участие в Лиге Чемпионов каждый год помогает нам удерживать своих лучших игроков, поэтому я надеюсь, он продолжит выступать за нас", — цитирует Симеоне Daily Mail.



Добавим, что контракт Облака с "Атлетико" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов. Судя по всему, ни снижать эту цену, ни принимать взамен Кепу "матрасники" не планируют.