Симеоне не удивлен интересом "Челси" к Облаку
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что не удивлен слухами об интересе "Челси" к голкиперу Яну Облаку.
На днях издание Daily Mirror сообщило, что "Челси" разочаровался в Кепе Аррисабалаге, который теперь может быть использован в качестве разменной монеты в сделке по Облаку.
В этом сезоне 27-летний словенец подтверждает свой высочайший класс, пропустив только 26 голов в 36 матчах Ла Лиги, и терять такого надежного голкипера Симеоне не хочет.
"Меня не удивляет, что каждый год лучшие клубы мира хотят заполучить наших самых важных игроков. Искать лучших — это всегда нормально, и у нас таких много. Некоторые ушли, а некоторые остались".
"Я не удивлен, что "Челси" восхищается Облаком, он определяющий игрок для нас. Однако он наш капитан, а наше участие в Лиге Чемпионов каждый год помогает нам удерживать своих лучших игроков, поэтому я надеюсь, он продолжит выступать за нас", — цитирует Симеоне Daily Mail.
Добавим, что контракт Облака с "Атлетико" подразумевает отступные в 110 миллионов фунтов. Судя по всему, ни снижать эту цену, ни принимать взамен Кепу "матрасники" не планируют.
15.07.2020 19:00
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Последние комментарии:
Даже Симеоне знает, что Кепа - дно?)
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принимать взамен Кепу "матрасники" не планируют
Они бы скрее в рот взяли)))
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Желтуха Челси стока не выложит денег за кипера! За Кепу так получилось много отдать т.к могли остатся на весь сезон без кипера потому по быстрому заплатили Атлетику! Это тем хейтерам которые не шарят в делах!
Облак хорош но не известно как в АПЛ бы играл, может тоже провалился бы!
Купите хотябы Онану с Аякса 20млн это копейки! Будет всем хорошо ...
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более того, под такую защиту ни один норм кипер не пойдет - есть шанс сднить
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бля, да не перейдет Облак к пенсам. это ни ему, ни Атлетико не нужно. к сожалению. смысл ему шило на мыло менять. если и идти, то на повышение, а с Челси все не так ладно, как хотелось бы.
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Всё это понятно с отступными и лучшими игроками, но нафига самому Облаку тот Челси в данный момент.
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