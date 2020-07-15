IFAB продлил правило о пяти заменах на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил, что правило о пяти разрешенных заменах останется и на следующий сезон.

Когда в прошлом месяце сезон Премьер-Лиги возобновился после коронавирусной паузы, у каждой команды появилась возможность делать до пяти замен во время матча вместо привычных трех.



Это нововведение преподносилось как временное, чтобы помочь командам вернуться в ритм после трех месяцев простоя, снизить риск травм и легче переносить летнюю жару.



Оценив эффект от этого нововведения, IFAB решил распространить его и на сезон 2020/21. Как и прежде, каждая лига вправе сама решить, пользоваться этой возможностью или нет.