IFAB продлил правило о пяти заменах на следующий сезон
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил, что правило о пяти разрешенных заменах останется и на следующий сезон.
Когда в прошлом месяце сезон Премьер-Лиги возобновился после коронавирусной паузы, у каждой команды появилась возможность делать до пяти замен во время матча вместо привычных трех.
Это нововведение преподносилось как временное, чтобы помочь командам вернуться в ритм после трех месяцев простоя, снизить риск травм и легче переносить летнюю жару.
Оценив эффект от этого нововведения, IFAB решил распространить его и на сезон 2020/21. Как и прежде, каждая лига вправе сама решить, пользоваться этой возможностью или нет.
15.07.2020 18:00
Просмотров: 341
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нашему ливерпулю срочно нужно увеличивать скамейку, а то манчестер сити опять у нас титул заберёт в марте.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий