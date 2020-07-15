Клопп надеется, что клубы не смогут игнорировать ФФП

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступил в поддержку финансового фейр-плей и выразил надежду, что вердикт CAS в отношении "Манчестер Сити" не станет сигналом к тому, что соответствующие правила можно игнорировать.

Узнав о том, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Сити", Клопп сказал, что "это не был хороший день для футбола". Юрген опасается, что у этого вердикта будут далеко идущие последствия.



"У меня нет достаточной информации, чтобы понять, как они пришли к этому вердикту, и я в любом случае не юрист".



"Я сказал, что сказал, исходя из здравого смысла. Если они махнули рукой на то, сколько команда тратит, то теперь найдется много людей с большим количеством денег, и это будет иметь большие последствия".



"Если так, то больше неважно, сколько ты зарабатываешь. Достаточно иметь владельца, готового потратить миллиард своих денег".



"Я вырос и был воспитан в Германии, и поэтому я рад, что все совершенно не так. У тебя есть определенное количество денег, и ты должен с ними работать. Например, у "Баварии" всегда больше всех денег в Германии, но они сами их зарабатывают".



"Если ты попадаешь в Лигу Чемпионов, ты заработаешь больше денег. За все мое время в "Ливерпуле" для нас всегда было самым важным участие в Лиге Чемпионов — по денежным причинам. А если мы хотели купить игрока, мы должны были сперва продать. Так это устроено".



"В этом плане я не переживаю за "Ливерпуль". Я не думаю: "О, Боже, что мы будем делать?" Я очень рад, что мы выиграли чемпионат в этом году, потому что сделать это в будущем не будет легче".



"Мне нравятся принципы ФФП, но я не имею понятия, как это работает. Есть рамки, в которых все мы должны функционировать, и меня это устраивает. Я не прошу о большем и не прошу это изменить".



"Если теперь нам придется изменить ФФП, только будущее покажет, что из этого выйдет".



"Но мы знаем, что для футбола это не был хороший день. Это не тот день, когда все мы должны праздновать и думать: "Наконец-то, мы можем тратить, сколько захотим". Я не думаю, что таков смысл их вердикта, но я не знаю достаточно", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.