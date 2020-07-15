Сульшер отказался обсуждать вердикт CAS

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, что не будет дискутировать насчет оправдательного вердикта CAS в отношении "Манчестер Сити".

Восстановление "Сити" в Лиге Чемпионов стало главной новостью в английском футболе на этой неделе. Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" назвал решение CAS "позором", а Юрген Клопп из "Ливерпуля" заявил, что "это не был хороший день для футбола".

Несмотря на то, что вердикт CAS снижает шансы "Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов, Сульшер предпочитает воздержаться от громких высказываний. Оле Гуннар лишь обещает, что его собственный клуб будет блюсти правила финансового фейр-плей.

"Другие люди могут дискутировать насчет этого, если захотят, но это не мое дело. Мое дело — убедиться, что мы сосредоточены на следующем матче и делаем правильные вещи".

"Финансовый фейр-плей был введен для поддержания финансовой стабильности футбольных клубов, и я думаю, это важно. Нам дали правила, которых мы должны придерживаться, и именно это мы собираемся делать".

"Пускай другие люди обсуждают, что правильно, что нет и что произошло", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 661

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  1. januzaj00 15.07.2020 16:39 # januzaj00
    Ну и правильно. Своими делами надо заниматься

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  2. gormartin 15.07.2020 16:15 # gormartin
    да кому интересно мнение этого педераста

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  3. xah 15.07.2020 16:12 # xah
    Правильная позиция. Его работа - тренировать. Остальное на совести организации, суда, юристов и аудиторов

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  4. gerrard08 15.07.2020 16:07 # gerrard08
    тряпка бесхарактерная.

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  5. scholes22 15.07.2020 16:07 # scholes22
    Соседи всегда адекватнее намного всяких портовых хуесосов .

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  6. sterlyad 15.07.2020 16:06 # sterlyad
    Сульшер, как человек не очень умный, решил не позориться.

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