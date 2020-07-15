Сульшер отказался обсуждать вердикт CAS

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер, что не будет дискутировать насчет оправдательного вердикта CAS в отношении "Манчестер Сити".

Восстановление "Сити" в Лиге Чемпионов стало главной новостью в английском футболе на этой неделе. Жозе Моуриньо из "Тоттенхэма" назвал решение CAS "позором", а Юрген Клопп из "Ливерпуля" заявил, что "это не был хороший день для футбола".



Несмотря на то, что вердикт CAS снижает шансы "Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов, Сульшер предпочитает воздержаться от громких высказываний. Оле Гуннар лишь обещает, что его собственный клуб будет блюсти правила финансового фейр-плей.



"Другие люди могут дискутировать насчет этого, если захотят, но это не мое дело. Мое дело — убедиться, что мы сосредоточены на следующем матче и делаем правильные вещи".



"Финансовый фейр-плей был введен для поддержания финансовой стабильности футбольных клубов, и я думаю, это важно. Нам дали правила, которых мы должны придерживаться, и именно это мы собираемся делать".



"Пускай другие люди обсуждают, что правильно, что нет и что произошло", — цитирует Сульшера Sky Sports.