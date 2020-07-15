Моуриньо призвал отменить ФФП

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал отменить финансовый фейр-плей совсем, раз эти правила не работают.

Ранее на текущей неделе Спортивный арбитражный суд постановил, что "Манчестер Сити" не нарушал ФФП, а санкции УЕФА должны быть сняты.



Моуриньо сравнивает эту ситуацию с цирком и больше не видит смысла каких-либо ограничениях, если они не эффективны.



"Мне нравится последовательность, ясность... Мне не нравятся сомнения. Мне нравится, когда ты продаешь одного игрока, чтобы купить другого. Или когда клубы обмениваются игроками".



"Мне не нравится, когда я покупаю игрока за 10 миллионов фунтов, а спустя две недели клуб, который был продавцом, обращается к моему клубу и покупает игрока за 10 миллионов плюс один фунт. Каждый знает, что это такое".



"Это единственное, что мня беспокоит. Мое мнение насчет ФФП не изменилось, как и насчет VAR. Несколько лет назад я говорил, что мне нравится концепция VAR, и мне она до сих пор нравится. Мне не нравится ее интерпретация и то, как люди применяют вверенные им инструменты".



"То же самое с ФФП. Когда я говорю, что с ФФП надо покончить, это не значит, что я против базового принципа ФФП. Просто я не согласен с цирком, который творится".



"Поэтому давайте откроем двери цирка, и пускай люди получают удовольствие. Пускай они заходят и выходят, когда захотят. Пускай они посмотрят шоу клоуна, а затем ты можешь уйти, потому что не любишь шоу лошадей. Я прихожу, я ухожу — никакого контроля. Дайте людям свободу".



"Я не знаю процесса, я не знаю, что происходит. Но клуб вроде "Ньюкасла" со своим новым владельцем, если ФФП не будет, сможет делать, что пожелает. Он сможет купить лучших игроков в мире, потому что ему это по карману. И ничего не придется утаивать", — цитирует Моуриньо The Independent.