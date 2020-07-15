"Штутгарт" нацелен на Папастатопулоса и Мавропаноса
"Штутгарт" заинтересован в приглашении центральных защитников "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса и Константиноса Мавропаноса.
С недавних пор в "Штутгарте" трудится Свен Мислинтат, который до февраля прошлого года возглавлял скаутскую службу "Арсенала".
По итогам минувшего сезона "Штутгарт" вернулся в Бундеслигу и теперь ищет усиление под высший дивизион. Естественно, Мислинтат, спортивный директор немецкого клуба, обратил свой взор на хорошо знакомых ему игроков.
По информации The Independent, на радаре у Мислинтата сразу несколько игроков "Арсенала", а по аренде Мавропаноса, который провел вторую половину этого сезона в "Нюрнберге" из второй Бундеслиги, "Штутгарт" уже почти договорился.
Также Мислинтат высоко ценит опыт Сократиса, которого он и привел в "Арсенал" в 2018 году из дортмундской "Боруссии", однако высокая зарплата 32-летнего грека является проблемой.
15.07.2020 15:00
Просмотров: 327
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
продано
(ответить)
штутган
(ответить)
Может ещё нашего Ловрена и Гомеза возьмёт.
А то наш клоп только с топами титулы умеет брать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий