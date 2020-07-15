"Штутгарт" нацелен на Папастатопулоса и Мавропаноса

Сократис Папастатопулос "Штутгарт" заинтересован в приглашении центральных защитников "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса и Константиноса Мавропаноса.

С недавних пор в "Штутгарте" трудится Свен Мислинтат, который до февраля прошлого года возглавлял скаутскую службу "Арсенала".

По итогам минувшего сезона "Штутгарт" вернулся в Бундеслигу и теперь ищет усиление под высший дивизион. Естественно, Мислинтат, спортивный директор немецкого клуба, обратил свой взор на хорошо знакомых ему игроков.

По информации The Independent, на радаре у Мислинтата сразу несколько игроков "Арсенала", а по аренде Мавропаноса, который провел вторую половину этого сезона в "Нюрнберге" из второй Бундеслиги, "Штутгарт" уже почти договорился.

Также Мислинтат высоко ценит опыт Сократиса, которого он и привел в "Арсенал" в 2018 году из дортмундской "Боруссии", однако высокая зарплата 32-летнего грека является проблемой.


Метки Арсенал, Мавропанос, Мислинтат, Папастатопулос, Штутгарт

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2020 15:00

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  1. mixmaster 15.07.2020 15:25 # mixmaster
    продано

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  2. thegodfather 15.07.2020 15:05 # thegodfather
    штутган

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  3. sterlyad 15.07.2020 15:01 # sterlyad
    Может ещё нашего Ловрена и Гомеза возьмёт.
    А то наш клоп только с топами титулы умеет брать.

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