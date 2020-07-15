"Штутгарт" нацелен на Папастатопулоса и Мавропаноса

"Штутгарт" заинтересован в приглашении центральных защитников "Арсенала" Сократиса Папастатопулоса и Константиноса Мавропаноса.

С недавних пор в "Штутгарте" трудится Свен Мислинтат, который до февраля прошлого года возглавлял скаутскую службу "Арсенала".



По итогам минувшего сезона "Штутгарт" вернулся в Бундеслигу и теперь ищет усиление под высший дивизион. Естественно, Мислинтат, спортивный директор немецкого клуба, обратил свой взор на хорошо знакомых ему игроков.



По информации The Independent, на радаре у Мислинтата сразу несколько игроков "Арсенала", а по аренде Мавропаноса, который провел вторую половину этого сезона в "Нюрнберге" из второй Бундеслиги, "Штутгарт" уже почти договорился.



Также Мислинтат высоко ценит опыт Сократиса, которого он и привел в "Арсенал" в 2018 году из дортмундской "Боруссии", однако высокая зарплата 32-летнего грека является проблемой.