Премьер-Лига и Футбольная Лига подтвердили сроки летнего трансферного окна

Премьер-Лига и Футбольная Лига объявили, что летнее трансферное окно продлится с 27 июля по 5 октября.

Данное решение является ожидаемым и означает, клубы смогут начать трансферную кампанию на следующий день после завершения сезона Премьер-Лиги 2019/20.



Помимо этих 10 недель, будет еще дополнительное "внутреннее" окно — с 5 по 16 октября клубы Премьер-Лиги смогут покупать, продавать или заключать арендные соглашения только с представителями Футбольной Лиги.



На протяжении этих двух дополнительных недель представители Премьер-Лиги не смогут проводить трансферы друг с другом или с зарубежными клубами.



Несмотря на то, что трансферное окно открывается до окончания стадий плей-офф в низших дивизионов, задействовать своих новичков клубы смогут только в следующем сезоне, дата старта которого пока не утверждена.