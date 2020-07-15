Премьер-Лига и Футбольная Лига подтвердили сроки летнего трансферного окна

Мяч Премьер-Лиги Премьер-Лига и Футбольная Лига объявили, что летнее трансферное окно продлится с 27 июля по 5 октября.

Данное решение является ожидаемым и означает, клубы смогут начать трансферную кампанию на следующий день после завершения сезона Премьер-Лиги 2019/20.

Помимо этих 10 недель, будет еще дополнительное "внутреннее" окно — с 5 по 16 октября клубы Премьер-Лиги смогут покупать, продавать или заключать арендные соглашения только с представителями Футбольной Лиги.

На протяжении этих двух дополнительных недель представители Премьер-Лиги не смогут проводить трансферы друг с другом или с зарубежными клубами.

Несмотря на то, что трансферное окно открывается до окончания стадий плей-офф в низших дивизионов, задействовать своих новичков клубы смогут только в следующем сезоне, дата старта которого пока не утверждена.


Метки Премьер-Лига, трансферы, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2020 14:45

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  1. staryi-eblan 15.07.2020 14:51 # staryi-eblan
    Красивый мяч на фотографии. Во сколько в $ обойдется покупка онного?

    (ответить)

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