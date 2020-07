Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" готов продать шесть игроков. "Челси" собирается пригласить Деклана Райса на место Жоржиньо. Ян Вертонген может перейти в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения насчет Криса Смоллинга, Маркоса Рохо, Фила Джонса, Диогу Далота, Джесси Лингарда и Алексиса Санчеса. (The Telegraph)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо перейдет в "Юнайтед", только если "красные дьяволы" попадут в Лигу Чемпионов. (Bild)



Вингер "Бирмингема" Джуд Беллингем перейдет в "Боруссию" за 22.5 млн. фунтов. (Bild)



"Юнайтед" поспорит с соседями из "Манчестер Сити" за вингера "Реал Сосьедад" Микеля Оярсабаля. (The Sun)



Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара собирается перейти в "Юнайтед". (Sport)



Алькантара все ближе к уходу из "Баварии", выставив на продажу свой дом в Германии. (Bild)



"Ливерпуль" решил, что не предложит больше 18 млн. фунтов за Алькантару, но "Бавария" хочет в два раза больше. (Bild)



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард готов продать полузащитника Жоржиньо, чтобы на вырученные деньги купить Деклана Райса у "Вест Хэма". (Football Insider)



"Барселона" может отпустить защитника Самюэля Умтити в аренду в "Арсенал". (The Sun)



Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может стать ключом к перестройке "Сити". (The Telegraph)



Покидающий "Тоттенхэм" свободным агентом защитник Ян Вертонген стал целью для "Сити". (The Sun)



Полузащитник "Саутгемптона" Пьер-Эмиль Хейбьерг хочет перейти в "Тоттенхэм". (Evening Standard)



"Саутгемптон" близок к покупке защитника "Реаль Вальядолид" Мохаммеда Салису. (Daily Mail)



Другое



FA начала собеседовать кандидатов на замену Филу Невиллу во главе женской сборной Англии. (Sky Sports)



Власти Саудовской Аравии заблокировали катарский телеканал beIN Sports в своей стране, что дополнительно ставит сделку по покупке "Ньюкасла" под угрозу. (The Guardian)



Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха пожаловался, что его назвали "ниггером" после того, как из-за него арестовали 12-летнего мальчика. (The Sun)