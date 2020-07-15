36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 15 июля, четырьмя поединками продолжится 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00



Победа 3:0 над "Эвертоном" вернула "Вулверхэмптон" в число претендентов на попадание в Лигу Чемпионов, однако "волки" являются аутсайдером этой борьбы и не имеют права на ошибку. "Бернли" в свою очередь все еще может попасть в Лигу Европы, а в 13 последних матчах Премьер-Лиги потерпел лишь одно поражение — от "Манчестер Сити". В рамках высшего дивизиона "бордовым" лишь однажды удалось обыграть "Вулверхэмптон" на своем поле с 1963 года — 2:0 в прошлом сезоне.



В лазарете "Бернли" остаются Бен Ми, Мэттью Лоутон, Джек Корк и Эшли Барнс.



У нескольких игроков "Вулверхэмптона" есть болячки, но ничего серьезного.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 20:00 Онлайн-трансляция



"Борнмут" очень странным образом расправился с "Лестером" в минувшее воскресенье, забив четыре безответных гола в течение второго тайма. Повторить этот трюк против "Манчестер Сити", выигравшего два последних матча с одинаковым счетом 5:0 и находящегося в прекрасном настроении после оправдательного вердикта CAS, будет крайне затруднительно. "Горожане" выиграли все девять встреч с "вишенками" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 28:4.



После небольших повреждений могут вернуться игроки "Манчестер Сити" Жоау Канселу и Илкай Гюндоган. Травмирован только Серхио Агуэро.



Вероятно, остаток сезона пропустит защитник "Борнмута" Натан Аке. Также отсутствуют Крис Мефем, Саймон Фрэнсис и Адам Смит. Джошуа Кинг под вопросом.



НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 20:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкаслу" уже не за что сражаться, и два поражения в двух последних матчах — от "Манчестер Сити" и "Уотфорда" — это подтверждают. А вот "Тоттенхэм" едва выиграл дерби у "Арсенала" и подкрепил свои шансы на путевку в Лигу Европы. "Шпоры" выиграли четыре из пяти последних встреч с "сороками" на "Сент-Джеймс Парк" в рамках Премьер-Лиги.



"Ньюкасл" будет лишен в этом матче Джамаала Ласселлса, Айзека Хейдена и Шона Лонгстаффа.



Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер продолжает отбывать дисквалификацию. Деле Алли едва ли успеет залечить заднюю поверхность бедра в срок.



АРСЕНАЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 22:15 Прогноз



В своем предыдущем матче "Ливерпуль" допустил осечку против "Бернли", а это означает, что "красные" исчерпали свой лимит ошибок, если хотят побить рекорд Премьер-Лиги всех времен по количеству набранных за сезон очков. "Арсенал" проиграл на выходных "Тоттенхэму" и теперь рискует не попасть даже в Лигу Европы. В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "канониры" не одержали ни одной победы.



Нападающий "Арсенала" Эдди Нкетиа все еще дисквалифицирован, а Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс и Габриэль Мартинелли продолжают лечиться. Ситуация Маттео Гендузи и Месута Озила тоже без изменений.



Жоэль Матип и Джордан Хендерсон уже не сыграют за "Ливерпуль" в этом сезоне. Также травмирован и Джеймс Милнер.