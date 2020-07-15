Гвардиола упрекнул конкурентов по Премьер-Лиге за письмо в CAS

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола упрекнул конкурентов по Премьер-Лиге, которые направили совместное обращение в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, в марте стало известно, что восемь из 10 первых клубов Премьер-Лиги — за исключением самих "горожан" и "Шеффилд Юнайтед" — направили совместное письмо в CAS.



Клубы Премьер-Лиги просили CAS не отменять санкции УЕФА в отношении "Сит", пока идет рассмотрение апелляции, опасаясь, что этот процесс сильно затянется.



После положительного решения CAS, опубликованного в понедельник, Гвардиола язвительно заявил, что конкуренты по Премьер-Лиге должны быть довольны тем, как быстро прояснилась ситуация.



"Все эти клубы, "Арсенал", "Челси", "Лестер", "Вулверхэмптон", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" — "Ливерпуль"! — и "Бернли", хотели, чтобы пятая позиция позволяла выйти в Лигу Чемпионов, и я могу это понять".



"Они не хотели, чтобы мы не затягивали процесс обжалования на следующий сезон, тем самым пытаясь просочиться в Лигу Чемпионов".



"Мы поступили четко. Мы сказали: "Да, мы полностью поддерживаем эти восемь клубов, мы хотим получить решение CAS как можно скорее". Потому что я постоянно говорил, что мы будем дисквалифицированы и примем наказание, если мы что-нибудь нарушили. Поэтому я полностью поддерживал эти восемь клубов, который направили в CAS свою резолюцию".



"Теперь есть вердикт, поэтому они должны быть счастливы. Они должны быть счастливы, потому что мы не нарушали правил. Мы играем по тем же правилам, что и другие клубы Премьер-Лиги и УЕФА. Поэтому в следующий раз сперва обратитесь к нашему президенту или исполнительному директору, и тогда мы будем действовать все вместе, чтобы поскорее получить вердикт".



"Мы хотели одного и того же, но, к сожалению, только первые четыре команды смогут сыграть в Лиге Чемпионов, не пятая", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.