Мэйтланд-Найлс собирается уйти из "Арсенала"

Полузащитник Эйнсли Мэйтланд-Найлс смирился с тем, что ему придется покинуть "Арсенал" этим летом.

Мэйтланд-Найлс находится в системе "Арсенала" с шести лет, дебютировав за первую команду еще в далеком 2014 году.



С тех пор Эйнсли не сильно продвинулся в плане своей роли в команде, несмотря на свою универсальность — 22-летний англичанин способен сыграть вингера, крайнего защитника, вингбека но сам предпочитает позицию центрального полузащитника.



Микель Артета выпускал Мэйтланд-Найлса на все шесть своих первых матчей в качестве главного тренера "канониров", но затем резко перестал доверять воспитаннику клуба.



За последние полгода Мэйтланд-Найлс сыграл лишь 70 минут за "Арсенал" в Премьер-Лиге. В основном Эйнсли исполнял роль правого защитника, но с Эктором Беллерином и Седриком Соарешем у Артеты просто нет нужды в Эйнсли.



Как сообщает The Athletic, Мэйтланд-Найлс отчаялся ворваться в планы Артеты и готовится искать себе новый клуб, где его будут ценить и где он сможет играть регулярно.



Интерес к Эйнсли, чей контракт с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года, уже проявляют некоторые клубы из Англии и Германии.